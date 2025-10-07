PSE-EE
Andueza dice a Pradales que tiene "una buena oportunidad de decirle a Goia que el insulto no es el camino"

Eneko Andueza, este martes.
Euskaraz irakurri: Anduezak Pradalesi esan dio "aukera ona" duela "Goiari esateko iraina ez dela bidea"
En una entrevista concedida a Radio Popular, se ha pronunciado de este modo preguntado por las críticas efectuadas este pasado lunes por el alcalde donostiarra, que calificó de "charlatán" al líder del PSE, que previamente había advertido al PNV de que la coalición "estará en riesgo" si "sigue buscando acuerdos identitarios con EH Bildu".

PSE EE EAJ-PNV Partidos Políticos Eneko Andueza Eneko Goia Imanol Pradales Política

Esteban acusa a Andueza de poner en cuestión la estabilidad institucional y generar una desconfianza "innecesaria"

Esteban ha asegurado que las recientes declaraciones de Andueza están "fuera de lugar" y generan tensión y desconfianza, ante lo que ha precisado que el Gobierno Vasco está trabajando "bien". Esteban está convencido de que existe la posibilidad de alcanzar "un gran acuerdo" con PSE-EE en materia de euskera y el requisito de euskera en las OPEs. 

