Anduezak Pradalesi esan dio "aukera ona" duela "Goiari esateko iraina ez dela bidea"

18:00 - 20:00
Eneko Andueza, astearte honetan.
EITB

Radio Popularri eskainitako elkarrizketa batean, Donostiako alkateak astelehenean egindako kritikei buruz galdetu dio, PSEko burua "hitzontzitzat" jo baitzuen, aurretik EAJri ohartarazi baitzion koalizioa "arriskuan" egongo dela "EH Bildurekin identitate-akordioak bilatzen jarraitzen badu".


Radio Popularri eskainitako elkarrizketa batean, Donostiako alkateak astelehen honetan berari zuzendutako kritiken inguruan hitz egin du Eneko Anduezak. PSEko buruak EAJri koalizioa "arriskuan" jartzeaz ohartarazi zion igandean, "EH Bildurekin identitate-akordioak bilatzen jarraitzen" bazuen;  horri buruz Euskadi Irratian galdetuta, Andueza "ahobero" bat zela iritzi zion Goiak astelehenean. 

PSE EE EAJ Alderdi Politikoak Eneko Andueza Eneko Goia Imanol Pradales Politika

Estebanek erakundeen egonkortasuna zalantzan jartzea eta "beharrezkoa ez den" mesfidantza sortzea egotzi dio Anduezari

Anduezak egin berri dituen adierazpenak "lekuz kanpo" daudela adierazi du Estebanek, eta gehitu du tentsioa eta mesfidantza sortzen dutela. Horren aurrean, zehaztu du Eusko Jaurlaritza "ondo" ari dela lanean, eta euskararen arloan, lan-eskaintza publikoetan euskara eskatzeari dagokionez, PSE-EErekin "akordio handi bat" lortzeko aukera dagoela sinetsita dago Esteban. 

