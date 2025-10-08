Torres defiende que el PSE-EE y todos sus representantes “trabajan en la misma dirección y con el mismo objetivo político”
Las aguas de la coalición PNV- PSE-EE parecen revueltas. Hoy, han sido Bingen Zupiria y Mikel Torres, consejeros de Seguridad y Economía, Trabajo y Empleo, respectivamente, los que han protagonizado un nuevo capítulo del rifirafe.
Entrevistado en Euskadi Irratia, Zupiria se ha referido a las afirmaciones del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en las que advirtió de que la coalición de gobierno "está en riesgo" por los acuerdos del PNV con EH Bildu. Según el titular de Seguridad, la actitud de Andueza "incomoda más" a los consejeros socialistas del Gobierno que a los del PNV.
Declaraciones estas últimas que han provocado la reacción de Torres, en un mensaje publicado en la red social X. El también vicepresidente segundo del Gobierno Vasco ha defendido que “el PSE-EE tiene un secretario general y unos órganos de dirección que trabajan todos en la misma dirección y con el mismo criterio y objetivo político”. Ha escrito que lo que verdaderamente incomoda a los socialistas es que se pretenda “negar al PSE-EE su capacidad manifestar un criterio propio” o “disentir”.
Para el consejero socialista resulta “doloroso” que el PNV “trate de perjudicar la imagen” de Andueza. “Que esas voces procedan, precisamente, del propio Consejo de Gobierno, no es de recibo”.
Torres concluye su mensaje afirmando que “existe un buen clima de trabajo en el Gobierno Vasco y una buena relación entre los miembros de los dos partidos (de ambas cosas puedo dar fe)”
Más noticias sobre politica
Goia: "Lo bueno o lo malo que hayamos hecho de gestión en estos últimos 10 años es una responsabilidad compartida con el PSE"
En el programa "En Jake" de ETB2, el alcalde de Donostia-San Sebastián Eneko Goia se ha pronunciado sobre a las críticas que se han sucedido en los últimos días entre el líder de los socialistas vascos y dirigentes del PNV, entre ellos el propio Goia.
Sare llama a manifestarse el 10 de enero en Bilbao para reclamar el fin de "la política penitenciaria de excepción"
La marcha, que se celebrará bajo el lema "Ezin da gehiago luzatu" ("No se puede alargar más"), reclamará la aplicación de una política penitenciaria ordinaria para el colectivo de presos políticos vascos condenados por delitos relacionados con ETA.
Alberto Martínez se reunirá el próximo lunes con la ministra de Sanidad, pero "sin muchas expectativas"
El consejero de Salud ha afirmado que la reunión se ha convocado por el anuncio de que no iban a acudir al Consejo Interterritorial. Martínez ha afirmado que la ministra de Sanidad "no entiende" que el euskera sea un mérito y ve difícil llegar a un acuerdo porque "no hay sensibilidad" sobre el tema.
EH Bildu reitera a PNV y PSE su oferta de negociación conjunta de Presupuestos de Gobierno Vasco y las tres diputaciones
En una entrevista en Naiz Irratia, Arnaldo Otegi ha asegurado que, de momento, no ha habido conversaciones, pero espera que su oferta obtenga "una respuesta positiva". "A diferencia de lo que sucedió el año pasado, puede haber oportunidades de hacer las cosas de otra manera. La invitación que hacemos está sobre la mesa y las vías están abiertas", ha insistido.
Zupiria cree que la actitud de Andueza "incomoda más" a los consejeros socialistas del Gobierno Vasco que a los del PNV
En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco se ha referido a las declaraciones de Eneko Andueza, en las que el secretario general del PSE-EE advirtió de que la coalición de gobierno "está en riesgo" por los acuerdos del PNV con EH Bildu. (ORIGINAL EN EUSKERA)
Sánchez ofrece "mano tendida", diálogo y respeto al autogobierno para mejorar la sanidad vasca ante las quejas del PNV
La portavoz del PNV, Maribel Vaquero ha recordado este miércoles en el Congreso, que el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, no participará en las futuras reuniones del Consejo interterritorial de Salud, a las que ha acudido "siempre con propuestas para paliar las necesidades del sistema sanitario", que sin embargo son rechazadas "sin argumentos convincentes". El presidente Pedro Sánchez le ha respondido que su Gobierno es "muy consciente" de las necesidades. "Sabemos que queda mucho por hacer y evidentemente no le quepa duda de que vamos a seguir trabajando para encontrar soluciones a estos retos", ha recalcado.
El lehendakari destaca que es "es más relevante" lo que une al PNV y al PSE-EE "que los que nos separa"
El lehendakari Imanol Pradales ha puesto en valor la estabilidad del gobierno de coalición entre el PNV y el PSE-EE en un discurso en el foro Nueva Economía de Madrid.
Pradales reivindica en Madrid el papel de Euskadi como “factor de estabilidad” y reclama cumplir el Estatuto antes de fin de año
Pradales ha ofrecido su primera conferencia como lehendakari en la capital española, en el Foro Nueva Economía, donde ha subrayado que Euskadi “no aceptará competencias vacías” y ha apelado a una nueva visión de Estado que supere la recentralización y el bloqueo político.
Feijóo anuncia que el PP citará a Sánchez en octubre en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado
"Le digo dos cosas: primera, le resultará muy difícil, pero está obligado a decir la verdad. Y segunda, usted es el máximo responsable de todo. Usted está tan pringado como ellos", ha espetado el líder de la oposición al presidente en la sesión de control al Gobierno en el Senado.