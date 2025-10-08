COALICIÓN PNV.-PSE-EE
Torres defiende que el PSE-EE y todos sus representantes “trabajan en la misma dirección y con el mismo objetivo político”

Para el consejero socialista resulta “doloroso” que el PNV “trate de perjudicar la imagen” de Andueza. “Que esas voces procedan, precisamente, del propio Consejo de Gobierno, no es de recibo”, ha publicado en la red social X.
Miikel Torres, en una imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Torresek defendatu du PSE-EEk eta bere ordezkari guztiek "norabide berean" eta ·helburu politiko berarekin" lan egiten dutela

Las aguas de la coalición PNV- PSE-EE parecen revueltas. Hoy, han sido Bingen Zupiria y Mikel Torres, consejeros de Seguridad y Economía, Trabajo y Empleo, respectivamente, los que han protagonizado un nuevo capítulo del rifirafe.

Entrevistado en Euskadi Irratia, Zupiria se ha referido a las afirmaciones del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en las que advirtió de que la coalición de gobierno "está en riesgo" por los acuerdos del PNV con EH Bildu. Según el titular de Seguridad, la actitud de Andueza "incomoda más" a los consejeros socialistas del Gobierno que a los del PNV.

Declaraciones estas últimas que han provocado la reacción de Torres, en un mensaje publicado en la red social X.  El también vicepresidente segundo del Gobierno Vasco ha defendido que “el PSE-EE tiene un secretario general y unos órganos de dirección que trabajan todos en la misma dirección y con el mismo criterio y objetivo político”.  Ha escrito que lo que verdaderamente incomoda a los socialistas es que se pretenda “negar al PSE-EE su capacidad manifestar un criterio propio” o  “disentir”.

Para el consejero socialista resulta “doloroso” que el PNV “trate de perjudicar la imagen” de Andueza. “Que esas voces procedan, precisamente, del propio Consejo de Gobierno, no es de recibo”.

Torres concluye su mensaje afirmando que “existe un buen clima de trabajo en el Gobierno Vasco y una buena relación entre los miembros de los dos partidos (de ambas cosas puedo dar fe)”

