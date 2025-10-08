EAJ-PSE-EE KOALIZIOA
Torresek defendatu du PSE-EEk eta bere ordezkari guztiek "norabide berean" eta ·helburu politiko berarekin" lan egiten dutela

Sailburu sozialistarentzat  "mingarria" da EAJ Anduezaren irudia "kaltetzen saiatzea" eta "ez da onargarria" Gobernu Kontseiluko ordezkariak horretan aritzea. 

GRAFCAV1066. VITORIA, 28/07/2025.-El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, hace balance de la situación económica y laboral de Euskadi durante el primer año de legislatura en una comparecencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno Vasco junto a la portavoz del Ejecutivo autonómico, María Ubarretxena. EFE / L. Rico
Miikel Torres, artxiboko irudi batean.

Zupiriak uste du Anduezaren jarrerak "deseroso" jartzen dituela Eusko Jaurlaritzako sailburu sozialistak EAJkoak baino
Estebanek (EAJ) erakundeen egonkortasuna zalantzan jartzea eta "beharrezkoa ez den" mesfidantza sortzea leporatu dio Anduezari
PSE EE Eusko Jaurlaritza EAJ Eneko Andueza Politika

Sanchezek "eskua luzatuta" duela esan du, eta elkarrizketaz eta autogobernuaz mintzatu da EAEko osasungintza hobetzeko, EAJren kexen aurrean

Maribel Vaquero EAJren bozeramaileak Kongresuan gogorarazi duenez, Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak aurrerantzean ez du parte hartuko Lurraldearteko Osasun Kontseiluaren bileretan, "Osasun sistemaren premiak arintzeko proposamenekin" joan baita, eta Ministerioak "argudio sinesgarririk gabe atzera bota" baititu. Pedro Sanchez presidenteak erantzun dio Gobernua "oso kontziente" dela osasungintzak dituen beharrizanez. "Badakigu asko dagoela egiteko, eta, jakina, ez dago zalantzarik erronka horiek onbideratzeko irtenbideak aurkitzeko lanean jarraituko dugula", azpimarratu du.

