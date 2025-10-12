12-O

Abucheos contra Sánchez, un año más, durante el desfile militar del 12 de octubre en Madrid

MADRID, 12/10/2025.- Vista general del desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid. EFE/Borja Sánchez-Trillo
Euskaraz irakurri: Sanchezen aurkako txistuak entzun dira aurten ere Madrilen, urriaren 12ko desfile militarrean
EITB

Como en los últimos años, este año se han vuelto a escuchar abucheos contra Pedro Sánchez. Entre los ausentes, no han estado el lehendakari, Imanol Pradales, y los presidentes de otras cinco comunidades autónomas. Además, este año, Santiago Abascal se ha negado a coincidir con Sánchez.

Pedro Sánchez Rey Felipe VI de España Gobierno de España España Imanol Pradales Santiago Abascal Partidos Políticos Política

