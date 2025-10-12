Sanchezen aurkako txistuak entzun dira aurten ere Madrilen, urriaren 12ko desfile militarrean
Aurreko urteetan bezala, aurten ere Pedro Sanchezen aurkako txistuak entzun dira. Imanol Pradales lehendakaria eta beste bost erkidegotako presidenteak ez dira bertan izan, eta aurten Santiago Abascal ere ez da joan, Sanchezekin bat ez egiteko.
Albiste gehiago politika
Eusko Jaurlaritzak Gasteizen izandako istiluak gaitzetsi ditu: "Bizikidetza urratzen duten gertaera oso larriak dira"
Gasteizko alkate Maider Etxebarriak, PPko legebiltzarkide Ainhoa Domaicak eta SiPE, Euspel eta ESAN sindikatuek ere gogor gaitzetsi dute arabar hiriburuan jazotakoa. Guztira, 19 pertsona atxilotu dituzte, eta 19 ertzain zauritu dira istiluetan.
Aske Antolakundeak elkartasuna adierazi die Falangeko elkarretaratzean atxilotutakoei eta zauritutakoei
Aske Antolakundeak manifestazioa egin du Gasteizen, Falange Espainolaren bilkuran parte hartzen ari zirenei aurre egitera joandakoen artean atxilotutakoei eta zauritutakoei elkartasuna adierazteko. "Atxilotuak askatu" lelopean, Andre Maria Zuriaren plazatik abiatu dira manifestariak, 17:00etan, atxilotuak askatzea eskatzeko.
ELAk eta Ernaik elkarretaratzea egin dute Gasteizen, faxisten presentziagatik protesta egiteko
Hispanitatearen Egunaren eta Falange Españolak Gasteizen deitutako bilkuraren kontrako elkarretaratzea egin dute ELAk eta Ernaik, istiluak izan diren tokitik aldenduta. Faxistak Gasteizen inoiz ez direla ongi etorriak izango aldarrikatu dute.
Guardia Zibilaren zaindariaren eguna ospatu dute Arabako komandantzian
Maider Etxebarria Gasteizko alkateak Pilarreko Ama Birjinaren egunean parte hartu du Arabako hiriburuan, Sansomendiko komandantzian. Marisol Garmendia Espainiako Gobernuaren EAEko ordezkaria eta Iñaki Subijana EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko presidentea ere izan dira bertan.
Euskadiko PPk Latinoamerikako elkarteekin ospatu du, lehen aldiz, Hispanitatearen Eguna
Dantza emanaldiez gain, Ameriketako hainbat herrialdetako postuak izan dira, hala nola Kuba, Paraguai, Bolivia, Venezuela, Nikaragua eta Ekuadorkoak. Ekitaldian, nazio horien bandera eta ikurrak erakutsi, eta bertako produktuak eskaini dituzte dastatzeko.
Gutxienez 19 pertsona atxilotu dituzte Falange Espainolak Gasteizen deitu duen bilkuran izandako istiluetan
Faxistek elkarretaratzea deitu dute gaur goizean Arabako hiriburuan, Hispanitatearen Egunaren harira, eta ehunka pertsona bertaratu dira kontramanifestazioa egitera. Istiluak sortu dira Ertzaintzarekin, eta desordena publikoak izan dira, Ertzaintzak baieztatu duenez.
Istiluak Gasteizen Falangek antolatutako ekitaldian
Faxisten deialdiari aurre egitera bertaratu dira ehunka pertsona, eta istiluak sortu dira Ertzaintzarekin. Pertsonaren bat atxilotu dute.
EH Bilduk "euskal azaroaren 22a" aldarrikatu du "gizarte molde zaharkitua" islatzen duen urriaren 12aren aurrean
Arkaitz Rodriguez Ekintza Politikoko arduradunak Bilboko "Autonomia kalea lepo betetzera" deitu ditu herritarrak, Euskal Herri "solidarioa, feminista, euskalduna, independentista, sozialista eta gainerako herri, kultura eta hizkuntzak errespetatzen dituena" aldarrikatzeko.
Eusko Jaurlaritzan EAJren eta PSE-EEren artean "lan-giro ona" dagoela esan du Javier Hurtadok
Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailburuak kritikatu egin du jeltzaleek euskararen edo enplegu publikoaren legearen inguruan lortutako adostasuna hautsi izana, baina bi alderdien arteko lan-giroa ona dela nabarmendu du.