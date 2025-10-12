U-12
Sanchezen aurkako txistuak entzun dira aurten ere Madrilen, urriaren 12ko desfile militarrean

MADRID, 12/10/2025.- Vista general del desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid. EFE/Borja Sánchez-Trillo
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Aurreko urteetan bezala, aurten ere Pedro Sanchezen aurkako txistuak entzun dira. Imanol Pradales lehendakaria eta beste bost erkidegotako presidenteak ez dira bertan izan, eta aurten Santiago Abascal ere ez da joan, Sanchezekin bat ez egiteko.

Pedro Sanchez Espainiako Felipe VI.a Espainiako gobernua Espainia Imanol Pradales Santiago Abascal Alderdi Politikoak Politika

