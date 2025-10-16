Felipe González admite que todavía duda si hizo lo correcto al no ordenar matar a la cúpula de ETA

El expresidente del Gobierno Felipe González ha afirmado que a día de hoy aún tiene dudas de si hizo lo correcto al no ordenar la voladura de la cúpula de ETA a principios de los años noventa.

En el documental 'La última llamada' de Movistar Plus+ que reúne el testimonio de todos los expresidentes vivos y ha sido recogido por Europa Press, González relata que en una ocasión le informaron "muy directamente" de que la cúpula de la banda estaba reunida en el sur de Francia "planificando los atentados".



Fue informado de que los dirigentes de ETA estaban "perfectamente localizados y ubicados" en una casa e incluso se les podía "eliminar", según indica el que fuera jefe del Ejecutivo entre 1982 y 1996.



Asegura que dudó y rechazó intervenir por todas las implicaciones que podía tener un acto de ese tipo, realizado además en territorio extranjero. "33 años después vuelvo a pensarlo y vuelvo a tener dudas de si lo hice bien o mal", ha declarado.



El también exsecretario general del PSOE admite que en ese momento tuvo dudas de cuál era su "responsabilidad" y pensó que quizá se podían salvar "50 o 60 vidas" en un momento en el que se producían multitud de atentados de la banda.



"La gente no me perdona que lo dudara, incluso algunos compañeros", apunta, aunque finalmente rechazó intervenir por los efectos que podría acarrear.

No es la primera vez que González se refiere a este episodio, en el año 2010, en una entrevista en el diario 'El País', ya desveló que tuvo la oportunidad de eliminar a la cúpula, un momento que sitúa entre los años 1989 y 1990.



En ese momento, dijo, que no existía posibilidad de detención y la única opción sobre la mesa era "volarlos a todos juntos" en la reunión. "La posibilidad que teníamos de detenerlos era cero, estaban fuera de nuestro territorio. Y la posibilidad de que la operación la hiciera Francia en aquel momento era muy escasa", indicó en la citada entrevista.