Felipe Gonzalezek aitortu du zalantza egiten duela ETAren buruzagiak hiltzea ez agintzea erabaki ona izan ote zen
Bestalde, Jose Maria Aznar Espainiako Gobernuko presidente ohiak esan du haren Gobernuak ez zuela akatsik egin Irakeko gerran, eta martxoaren hamaikako atentatuen berri eman zuenetan "une oro egia" esan zuela. Bizirik dauden Espainiako Gobernuko presidente ohien testigantzak jaso dituzte Movistar Pluseko "La última llamada" dokumentalean.
Felipe Gonzalez Espainiako Gobernuko presidente ohiak adierazi duenez, gaur egun oraindik zalantzak ditu 90ko hamarkadaren hasieran ETAren buruzagiak hiltzea agindu ez zuelako.
Oraindik bizirik dauden Espainiako Gobernuko presidente ohien testigantzak jaso dituzte Movistar Plus+eko "La última llamada" dokumentalean. Gonzalezek han adierazi duenez, behin baten "oso zuzenean" jakinarazi zioten taldearen buruzagitza Frantziako hegoaldean bilduta zegoela, "atentatuak planifikatzen".
ETAko buruzagiak etxe batean "behar bezala kokatuta eta identifikatuta" zeudela jakinarazi zioten, eta "hil" ere egin zitzaketela, 1982tik 1996ra gobernuburu izan zenak adierazi duenez.
Mota horretako ekintza batek izan zitzakeen inplikazio guztiengatik zalantzan jarri eta esku hartzeari uko egin ziola esan du, Frantzian egindakoa, gainera. "33 urte geroago berriro pentsatu nuen, eta berriro ere zalantzak ditut ondo edo gaizki egin nuen", adierazi du.
PSOEko idazkari nagusi ohiak onartu du une horretan zalantzak izan zituela agian "50 edo 60 bizitza" salba zitezkeelako, atentatu ugari gertatzen ari ziren une batean.
"Jendeak ez dit barkatzen zalantza izatea, baita lankide batzuek ere", dio, baina azkenean uko egin zion agindua emateari, ekar zitzakeen ondorioengatik.
Ez da Gonzalezek gertakari horri buruz hitz egiten duen lehen aldia, 2010ean, 'El País' egunkarian egindako elkarrizketa batean, ETAko buruzagitza hiltzeko aukera izan zuela jakinarazi baitzuen, 1989 eta 1990 urteen artean.
Une horretan, esan zuen ez zegoela atxilotzeko aukerarik, eta mahai gainean zegoen aukera bakarra bileran "denak batera hiltzea" zela. "Geldiarazteko aukera zero zen, gure lurraldetik kanpo zeuden. Eta une hartan operazioa Frantziak egiteko aukera oso txikia zen", adierazi zuen elkarrizketa horretan.
JOSE MARIA AZNAR
Bestalde, Jose Maria Aznar Espainiako Gobernuko presidente ohiak uko egin dio suntsipen handiko armen bila Iraken egindako inbasioagatik akatsak egin izateari, une jakin batean "une horretan dakienagatik" jarduten dela argudiatuta, ez "gero dakienagatik". Gainera, 2004ko martxoaren 11ko atentatuen ostean bere Gobernuak "une oro egia" esan zuela adierazi du.
Aznarrek, gainera, George W. Bush, Tony Blair eta bere arteko 'Azoreetako argazkia' defendatu du, 2003ko martxoan Saddam Husseinen erregimenak ustez suntsipen handiko armak izateagatik Irak inbaditu aurretik.
"Amaieran bi herrialde mota edo bi agintari politiko mota daude. Mahaiaren inguruan buelta eman eta besteek erabakitzen dutela ikusten dutenek, edo mahaian eserita daudenek erabakitzen dutela ikusten dutenek. Horren guztiaren ondorioa da Espainia erabakiak hartzen ziren mahaian eserita egon zela ", esan du. Gaineratu duenez, une horretan berak definitu zuen "Espainiaren interesa". "Eta uste dut ez nintzela oker ibili", azpimarratu du.
Ondoren, CIAk okerreko analisia izan zela esan ondoren, Bushek akatsa izan zela esan ostean edo Blairrek ere akatsak egin zituela onartu duenean, Aznarrek erantzun du: "Nik ez. Izan ere, akats horiek guztiak historia jakitean aitortzen dira ".
Ildo horretan, Gobernuko presidente ohiak adierazi du berari "horrelako arrazoibideak alferrikakoak" iruditzen zaizkiola, "ez dugulako une jakin batean epaitzen gero dakienagatik, une horretan dakienagatik baizik".
M-11KO ATENTATUAK
Dokumentalak martxoaren 11ko atentatuak ere gogora ekarri ditu, eta garai hartan Barne ministro zen Angel Acebesek egindako adierazpenak jasotzen ditu. "Une horietan, Segurtasun Indarrek ez zuten zalantzarik erantzulea ETA zela". "Gehien azpimarratu nahi dudana da Gobernuak une oro, eguneko minutu guztietan, egia esan zuela", dio Aznarrek, "lehen unetik hauteskundeak beste ezeren gainetik egitea izan zela erabakia" azpimarratzeko.
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO
Bestalde, Jose Luis Rodriguez Zapatero presidente ohiari eskainitako atalean (Moncloan egon zen 2004 eta 2011 artean), ETArekin lotutako beste gertakari dute mintzagai, Gobernuaren eta ETAren arteko negoziazioak egiten ari ziren bitartean.
Bilera horietako batean, Oslon (Norvegia), 2006an, Francisco Javier Lopez Peña ETAren aparatu politikoko buruzagia agertu zen, Thierry, eta ordura arte ETAren negoziazioaren buru zen Josu Ternera lekualdatu zuen.
"Ziklotimiko batek: eginda dagoela esatetik Hitler bezalakoa zarete esatera, ez zegoen harekin hitz egiteko modurik ", dio dokumentalean Jesus Eguiguren sozialistak, negoziazio horretan Gobernutik bidalia zenak.
Eguigurenek esan duenez, gau batean Thierryri zurrumurru bat heldu zaio Gobernuak negoziazioa hautsi nahi duela esanez, eta Zapaterorekin telefonoz deitzea eskatu dio, hurrengo egunean Espainian bonbak aktibatzeko mehatxupean. "Negoziazioa hausten bada Espainia Vietnam bat izango dela esan dit", gogorarazi du euskal sozialistak.
Zapaterok gogorarazi du Alfredo Perez Rubalcaba orduko ministroak (Moncloako mandatariek eman zioten horren berri) goizeko ordu batean deitu ziola eta esan ziola "gauza oso zaila, oso gaizki" dagoela, baina biek ala biek xantaiari amore ez ematea eta "eustea" komeni dela.
"Uste dut Gobernuko presidente gisa hutsik egon naizen gau bakanetako bat dela, batere lorik egin gabe, ezta minutu bat ere", dio presidente ohiak, eta goizeko 9ak arte ez zela lasai sentitu adierazi du. Ondoren, ETAk su-etena hautsi zuen 2006ko abenduaren 30ean, Barajasko aireportuko T4an bi hildako eragin zituen atentatu batekin.
