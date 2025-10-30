EH Bildu, PSE-EE y Sumar exhiben su mayoría progresista en el Parlamento Vasco tras una maniobra del PP

EH Bildu, PSE-EE y Sumar han comparecido conjuntamente este jueves en el Parlamento Vasco para “visibilizar la mayoría progresista” que representan en la Cámara (40 escaños frente a los 35 que suman PNV, PP y Vox). Las tres formaciones denuncian una “maniobra” del Partido Popular, que retiró una propuesta parlamentaria sobre el futuro centro de acogida de personas refugiadas proyectado en el barrio de Arana (Vitoria-Gasteiz).

Esa retirada impidió que se votara una enmienda consensuada por EH Bildu, los socialistas y Sumar, en la que se pedía un acuerdo institucional para diseñar el centro y garantizar una acogida digna, inclusiva y basada en los derechos humanos.

Los representantes de los tres partidos —Amancay Villalba (EH Bildu), Patricia Campelo (PSE-EE) y Jon Hernández (Sumar)— han criticado que el PP ha actuado con fines partidistas para evitar que el Parlamento muestre una posición constructiva sobre la acogida de refugiados.

Además, subrayan que “no todo vale por un puñado de votos” y advirten del peligro de discursos que "alimentan la xenofobia o la división social". Con esta acción conjunta, EH Bildu, PSE-EE y Sumar también evidencian su sintonía en temas migratorios, un terreno en el que el PSE-EE se distancia cada vez más del PNV, su socio de gobierno en Euskadi.