EH Bilduk, PSE-EEk eta Sumarrek gehiengo aurrerakoia erakutsi dute Eusko Legebiltzarrean

Hiru alderdiek kritikatu egin dute PPk Gasteizko errefuxiatuen zentroari buruzko ekimen bat erretiratu izana, adostasuna eta giza eskubideak errespetatzea eskatzen zuen zuzenketa bateratua onartzea saihesteko.

Parlamento Vasco
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

EH Bilduk, PSE-EEk eta Sumarrek agerraldi bateratua egin dute ostegun honetan Eusko Legebiltzarrean, Ganberan duten “gehiengo aurrerakoia ikusarazteko” (40 eserleku; EAJk, PPk eta Voxek, berriz, 35). Hiru alderdiek Alderdi Popularraren “maniobra” bat salatu dute, Arana auzoan (Gasteiz) proiektatutako errefuxiatuen etorkizuneko harrera-zentroari buruzko proposamen parlamentarioa erretiratu baitzuen.

Atzera egite horrek eragotzi egin zuen EH Bilduk, sozialistek eta Sumarrek adostutako zuzenketa bat bozkatzea, zeinean eskatzen baitzen akordio instituzional bat erdigunea diseinatzeko eta harrera duin, inklusibo eta giza eskubideetan oinarritutakoa bermatzeko.

Hiru alderdietako ordezkariek —Amancay Villalba (EH Bildu), Patricia Campelo (PSE-EE) eta Jon Hernandez (Suma)— kritikatu dute PPk helburu alderdikoiekin jokatu duela, Legebiltzarrak errefuxiatuen harrerari buruzko jarrera eraikitzailea erakuts ez dezan.

Gainera, “boto gutxi batzuen truke denak ez duela balio” azpimarratu dute, eta "xenofobia edo zatiketa soziala elikatzen" duten diskurtsoen arriskuaz ohartarazi dute. Ekintza bateratu horren bidez, EH Bildu, PSE-EE eta Suma alderdiek ere agerian utzi dute migrazio-gaietan bat datozela; izan ere, PSE-EE gero eta urrunago dago EAJtik, Euskadiko gobernu-bazkidetik.

EH Bildu PSE EE Sumar Eusko Legebiltzarra Migrazioa Gasteiz Politika

