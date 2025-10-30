Centro de acogida de personas refugiadas
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

EH Bildu, PSE-EE y Sumar exhiben su mayoría progresista en el Parlamento Vasco tras una maniobra del PP

Las tres formaciones critican que el PP retirara una iniciativa sobre el centro de refugiados de Vitoria-Gasteiz para evitar que se aprobara una enmienda conjunta que pedía consenso y respeto a los derechos humanos.
Parlamento Vasco
author image

Agencias | EITB

Última actualización

EH Bildu, PSE-EE y Sumar han comparecido conjuntamente este jueves en el Parlamento Vasco para “visibilizar la mayoría progresista” que representan en la Cámara (40 escaños frente a los 35 que suman PNV, PP y Vox). Las tres formaciones denuncian una “maniobra” del Partido Popular, que retiró una propuesta parlamentaria sobre el futuro centro de acogida de personas refugiadas proyectado en el barrio de Arana (Vitoria-Gasteiz).

Esa retirada impidió que se votara una enmienda consensuada por EH Bildu, los socialistas y Sumar, en la que se pedía un acuerdo institucional para diseñar el centro y garantizar una acogida digna, inclusiva y basada en los derechos humanos.

Los representantes de los tres partidos —Amancay Villalba (EH Bildu), Patricia Campelo (PSE-EE) y Jon Hernández (Sumar)— han criticado que el PP ha actuado con fines partidistas para evitar que el Parlamento muestre una posición constructiva sobre la acogida de refugiados.

Además, subrayan que “no todo vale por un puñado de votos” y advirten del peligro de discursos que "alimentan la xenofobia o la división social". Con esta acción conjunta, EH Bildu, PSE-EE y Sumar también evidencian su sintonía en temas migratorios, un terreno en el que el PSE-EE se distancia cada vez más del PNV, su socio de gobierno en Euskadi.

EH Bildu PSE EE Sumar Parlamento Vasco Migración Vitoria-Gasteiz Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Mazón avanza que hará una "reflexión más profunda" en los próximos días

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado que se hace "cargo del día de ayer", en que se celebró el funeral de Estado por las víctimas mortales en la dana, que no deja de "reflexionar sobre lo que significa" esa jornada, y que en los próximos días hará "una reflexión algo más profunda". Así lo ha señalado un día después del funeral de Estado celebrado en València por las 237 víctimas mortales de la dana (229 de ellas en la provincia de Valencia) en el primer aniversario de la tragedia, donde recibió abucheos y gritos de "asesino" y "fuera" por parte de la familiares de los fallecidos.
Cargar más
Publicidad
X