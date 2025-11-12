El PNV defiende la legalidad de todas las adjudicaciones de Euskal Kirol Portuak en el mandato de Edurne Egaña
El PNV defiende la legalidad de todas las adjudicaciones realizadas por Euskal Kirol Portuak (EPK) durante el mandato de Edurne Egaña y niega que ningún contrato se haya hecho "a dedo", tal y como ha denunciado el PP.
El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha cifrado en 17 millones de euros el montante total de las adjudicaciones efectuadas por EKP en la contratación de combustible, seguros y telefonía. Asimismo, el popular ha afirmado que un dirigente y juntero del PNV de Gipuzkoa es propietario de una de las empresas adjudicaciones.
Respecto a las adjudicaciones de combustible, fuentes del PNV de Gipuzkoa han explicado que el precio fue "el único criterio de adjudicación". Asimismo, destacan que Egaña “nunca” pidió ofertas a proveedores, ni las recibió o analizó, por lo que "tampoco las seleccionó", una tarea que recayó en el personal técnico.
Las fuentes han explicado que el procedimiento de adjudicación era el mismo antes de la llegada de Egaña a la dirección de EPK y han añadido que "la adjudicación directa obedecía a las dificultades expresadas reiteradamente por la asesoría jurídica responsable de la contratación para hacer la pertinente licitación".
De hecho, los jeltzales aseguran que Egaña hizo frente a esas dificultades técnicas y logró que se licitara la compra de combustible.
Respecto a los seguros, las fuentes argumentan que se gestionan a través de una empresa intermediaria especializada en seguros marítimos (Sotomayor y Cía), que se seleccionó mediante concurso público.
Por último, sobre los contratos de telefonía, el PNV sostiene que la elección de proveedores respondía exclusivamente a razones "técnicas y de prudencia". Según el PNV, EPK buscaba soluciones específicas para cada puerto, por lo que, hasta completar una infraestructura general de comunicaciones, contrató a distintos operadores mediante contratos menores.
En su comparecencia, el PP también ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco emitió este verano dos sentencias que anulaban las adjudicaciones de las plazas de amarres del proceso de 2021 de San Sebastián y de Plentzia, al estimar que había habido "arbitrariedad".
Sobre esta cuestión, las fuentes del PNV de Gipuzkoa han manifestado que las decisiones de Egaña "han buscado en todo momento la imparcialidad y el interés general" y han sido adoptadas "siguiendo criterios técnicos" debidamente justificados.
El Gobierno Vasco cesó a Edurne Egaña el pasado 28 de octubre de su cargo de directora de EPK y la nombró asesora en Asuntos Agropecuarios y Pesqueros.
En relación con este asunto, el PNV ha emitido un comunicado en el que ha indicado que las acusaciones constituyen "otro ejemplo de la desesperación incontrolada del PP que echa mano del viejo aforismo 'calumnia que algo queda'", lo que evidencia a su juicio, "el grado de bajeza moral" de esta formación política.
