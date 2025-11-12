Euskal portuak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Edurne Egañaren agintaldian Euskal Kirol Portuek egindako esleipen guztien legezkotasuna defendatu du EAJk

Eusko Jaurlaritzak urriaren 28an kendu zuen Edurne Egaña EPKko zuzendari kargutik, eta Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza gaietarako aholkulari izendatu zuen.

edurne egaña
Edurne Egaña, artxiboko irudi batean.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Edurne Egañaren agintaldian Euskal Kirol Portuak (EPK) erakundeak egindako esleipen guztien legezkotasuna defendatu du EAJk, eta ukatu egin du kontraturik "atzamarrez" egin denik, PPk salatu duen bezala.

Javier de Andres EAEko PPko presidenteak 17 milioi eurotan zenbatu ditu EKPk erregaia, aseguruak eta telefonia kontratatzeko egindako esleipenak. Halaber, Gipuzkoako EAJko buruzagi eta batzarkide bat esleipen enpresetako baten jabe dela adierazi du popularrak.

Erregaien esleipenei dagokienez, Gipuzkoako EAJko iturriek azaldu dute prezioa izan zela "esleitzeko irizpide bakarra". Era berean, nabarmendu dute Egañak "inoiz" ez ziela eskaintzarik eskatu hornitzaileei, eta ez zituela jaso edo aztertu. Beraz, "ez zituen hautatu", eta teknikariei egokitu zitzaien zeregin hori.

Iturriek azaldu dutenez, esleipen-prozedura bera zen Egaña EPKko zuzendaritzara iritsi aurretik, eta gaineratu dutenez, "kontratazioaren ardura zuen aholkularitza juridikoak lizitazioa egiteko behin eta berriz adierazitako zailtasunen ondorio zen zuzeneko esleipena".

Ildo horretan, jeltzaleek diote Egañak zailtasun tekniko horiei aurre egin ziela eta erregaiaren erosketa lizitatzea lortu zuela.

Aseguruei dagokienez, iturriek argudiatzen dute itsas aseguruetan espezializatutako enpresa bitartekari baten bidez kudeatzen direla (Sotomayor y Cía). Enpresa hori lehiaketa publiko bidez hautatu zen.

Azkenik, telefonia kontratuei dagokienez, EAJk esan du hornitzaileak aukeratzeko arrazoi "teknikoak eta zuhurtziazkoak" baino ez zeudela. EAJren arabera, EPK-k ataka bakoitzerako irtenbide espezifikoak bilatzen zituen, eta, beraz, komunikazio-azpiegitura orokor bat osatu arte, operadore desberdinak kontratatu zituen kontratu txikien bidez.

Agerraldian, PPk gogoratu du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak bi epai eman zituela uda honetan, Donostiako eta Plentziako 2021eko prozesuko amarralekuen esleipenak baliogabetzeko, "arbitrariotasuna" egon zela iritzita.

Gipuzkoako EAJko iturriek adierazi dutenez, Egañaren erabakiek "inpartzialtasuna eta interes orokorra bilatu dute uneoro" eta "irizpide teknikoei jarraituz" hartu ditu, “behar bezala justifikatuta”.

Eusko Jaurlaritzak urriaren 28an kendu zuen Edurne Egaña EPKko zuzendari kargutik, eta Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza gaietarako aholkulari izendatu zuen.

EAJ PP Eusko Jaurlaritza Euskal Autonomia Erkidegoa Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

EHKSk antifaxismoaren "kriminalizazioa" salatu du

Alderdi instituzionalen "hipokrisia antifaxista agerian" geratzen ari dela azpimarratu ostean, EHKSren bozeramaile Garazi Navarrok adierazi du "erakundeak ateak irekitzen" ari zaizkiola "faxismoari, pasibotasun osoz". Halaber, adierazi du eskuin muturra "nahi duen guztia" egiten ari dela sare sozialetan, komunikabideetan eta kalean, faxismoaren apologia eginez, lokal antifaxistei zein sindikalei su emanez, gezurrak eta buloak zabalduz, militante sozialak kolpatuz, etab".

Gehiago kargatu
Publizitatea
X