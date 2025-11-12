Edurne Egañaren agintaldian Euskal Kirol Portuek egindako esleipen guztien legezkotasuna defendatu du EAJk
Eusko Jaurlaritzak urriaren 28an kendu zuen Edurne Egaña EPKko zuzendari kargutik, eta Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza gaietarako aholkulari izendatu zuen.
Edurne Egañaren agintaldian Euskal Kirol Portuak (EPK) erakundeak egindako esleipen guztien legezkotasuna defendatu du EAJk, eta ukatu egin du kontraturik "atzamarrez" egin denik, PPk salatu duen bezala.
Javier de Andres EAEko PPko presidenteak 17 milioi eurotan zenbatu ditu EKPk erregaia, aseguruak eta telefonia kontratatzeko egindako esleipenak. Halaber, Gipuzkoako EAJko buruzagi eta batzarkide bat esleipen enpresetako baten jabe dela adierazi du popularrak.
Erregaien esleipenei dagokienez, Gipuzkoako EAJko iturriek azaldu dute prezioa izan zela "esleitzeko irizpide bakarra". Era berean, nabarmendu dute Egañak "inoiz" ez ziela eskaintzarik eskatu hornitzaileei, eta ez zituela jaso edo aztertu. Beraz, "ez zituen hautatu", eta teknikariei egokitu zitzaien zeregin hori.
Iturriek azaldu dutenez, esleipen-prozedura bera zen Egaña EPKko zuzendaritzara iritsi aurretik, eta gaineratu dutenez, "kontratazioaren ardura zuen aholkularitza juridikoak lizitazioa egiteko behin eta berriz adierazitako zailtasunen ondorio zen zuzeneko esleipena".
Ildo horretan, jeltzaleek diote Egañak zailtasun tekniko horiei aurre egin ziela eta erregaiaren erosketa lizitatzea lortu zuela.
Aseguruei dagokienez, iturriek argudiatzen dute itsas aseguruetan espezializatutako enpresa bitartekari baten bidez kudeatzen direla (Sotomayor y Cía). Enpresa hori lehiaketa publiko bidez hautatu zen.
Azkenik, telefonia kontratuei dagokienez, EAJk esan du hornitzaileak aukeratzeko arrazoi "teknikoak eta zuhurtziazkoak" baino ez zeudela. EAJren arabera, EPK-k ataka bakoitzerako irtenbide espezifikoak bilatzen zituen, eta, beraz, komunikazio-azpiegitura orokor bat osatu arte, operadore desberdinak kontratatu zituen kontratu txikien bidez.
Agerraldian, PPk gogoratu du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak bi epai eman zituela uda honetan, Donostiako eta Plentziako 2021eko prozesuko amarralekuen esleipenak baliogabetzeko, "arbitrariotasuna" egon zela iritzita.
Gipuzkoako EAJko iturriek adierazi dutenez, Egañaren erabakiek "inpartzialtasuna eta interes orokorra bilatu dute uneoro" eta "irizpide teknikoei jarraituz" hartu ditu, “behar bezala justifikatuta”.
Sanchezentzat "bereziki mingarria" da Juan Carlos I.ak Franco diktadorea goraipatzea
Ione Belarra Podemoseko bozeramaileak monarkiaren inguruko erreferendum bat eskatu du, eta Alberto Nuñez Feijoo PPko buruari oso larria iruditu zaio Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea Estatuburu ohia kritikatzea.
Fiskal nagusiak berretsi du ez zuela filtratu Diaz Ayusoren bikotekideari buruzko mezu elektronikoa
2024ko otsailaren 2an Alberto Gonzalez Amadorren (Madrilgo presidentearen bikotekidea) abokatuaren mezu bat filtratzea leporatzen diote fiskal nagusiari. Mezu horretan, Ayusoren bikotekideak Ogasunaren aurkako bi delitu aitortzen zituen, iruzurra egiteagatik haren kontra zabaldutako auzian akordio bat lortzeko asmoz.
2000 eta 1996an egindako atentatuengatik ETAko hiru buruzagi ohi Espainiako Estatuaren esku uzteko baimena eman du Frantziak
Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Mugica Goñi eta Javier Garcia Gaztelu, ‘Txapote’, dira.
Aurrekontuak PPrekin eta EH Bildurekin adostea "ezinezkoa" dela ohartarazi du Arnaldo Otegik
"PSEk ulertu behar du ezin dituela aurrekontuak PPrekin adostu", besteak beste, "alderdaren presidentea kartzelan sartu nahi duen alderdia" delako, adierazi du EH Bilduren idazkari orokorrak ETB2ko En Jake saioan.
Iratxe Sorzabal ETAko buru ohiak tortura-kasua berriro irekitzeko eskatu du
Auzitegi Nazionalak Sorzabal Irungo mugan atentatu bat egiteagatik absolbitu zuten, atxiloketan tratu txarrak jasan zituela frogatuta geratu delako. Horren ostean erabaki dute kasua berriz irekitzeko eskatzea.
EHKSk antifaxismoaren "kriminalizazioa" salatu du
Alderdi instituzionalen "hipokrisia antifaxista agerian" geratzen ari dela azpimarratu ostean, EHKSren bozeramaile Garazi Navarrok adierazi du "erakundeak ateak irekitzen" ari zaizkiola "faxismoari, pasibotasun osoz". Halaber, adierazi du eskuin muturra "nahi duen guztia" egiten ari dela sare sozialetan, komunikabideetan eta kalean, faxismoaren apologia eginez, lokal antifaxistei zein sindikalei su emanez, gezurrak eta buloak zabalduz, militante sozialak kolpatuz, etab".
Sanchezek "ganorazko politika" egiteko eskatu dio Juntsi, "blokeo jarrerarekin bat egin beharrean"
Diputatuen Kongresuko Osoko Bilkuran egin duen lehen hitzaldian, Espainiako Gobernuko presidentea Carles Puigdemonten alderdiari zuzendu zaio, espreski aipatu gabe eta, zeharka ere, jendearen bizitza hobetzea helburu duten legeak bertan behera uzteko arrazoiak eskatu dizkio.
Pradalesek Estatutua betetzeko eskatu dio Sanchezi: "Konfiantza eraikitzea zaila da; galtzea, berriz, erraza"
Lehendakariak ohartarazi du "arduragabekeria politikoa desafekzioaren, populismoaren eta olatu antidemokratikoen pizgarria" dela, hala Espainian nola Euskadin.
Alvaro Garcia Ortiz fiskal nagusiak gaur deklaratuko du Auzitegi Gorenean, Ayusoren bikotekidearen auzian
Estatuko fiskal nagusiak agerraldia egingo du gaur goizean Auzitegi Gorenean, Isabel Diaz Ayusoren bikotekideari buruzko mezu bat filtratu omen zuelako, sekretuak ezagutaraztea egotzita.