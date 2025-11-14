FRANQUISMO

El franquismo, un periodo oscuro para el euskera: años de prohibición y persecución

Frankismoa garai iluna izan zen euskararentzat, debeku eta jazarpen urteak izan ziren eta
Euskaraz irakurri: Frankismoa garai iluna izan zen euskararentzat, debeku eta jazarpen urteak izan ziren eta
A pesar de las prohibiciones impuestas por Franco, se crearon ikastolas para dar impulso al euskera, aunque fuera de forma clandestina. Así, consiguieron hacer frente a los problemas y poner en marcha iniciativas hasta entonces prohibidas.

Franquismo Euskera Comunidad Autonóma Vasca Política

