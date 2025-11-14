FRANKISMOA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Frankismoa garai iluna izan zen euskararentzat, debeku eta jazarpen urteak izan ziren eta

Frankismoa garai iluna izan zen euskararentzat, debeku eta jazarpen urteak izan ziren eta
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Francok debeku ugari ezarri zituen arren, ikastolak sortu ziren euskarari bultzada emateko, ezkutuan bazen ere. Demokraziarekin batera, oztopoei aurre egin, eta ordura arte debekatutako ekimenak martxan jartzea lortu zuten. 1976ko martxoan eginiko “24 orduak euskaraz” ekimena horietako bat izan zen.

Frankismoa Euskara Euskal Autonomia Erkidegoa Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X