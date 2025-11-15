Rioja Alavesa
Andueza pide hacer atractivo el trabajo rural para frenar la marcha del campo de los jóvenes en Euskadi

Andueza pide hacer atractivo el trabajo rural para frenar la marcha del campo de los jóvenes en Euskadi
Euskaraz irakurri: Euskadin landa eremuko lana erakargarri egitea eskatu du Anduezak, gazteek alde egin ez dezaten
El secretario general del PSE-EE ha defendido en Oyón (Rioja Alavesa) la necesidad de modernizar el empleo en núcleos rurales, y ha destacado el papel clave de las mujeres en las explotaciones agrarias. Sostiene que, pese a la dureza del sector, las nuevas tecnologías pueden convertirlo en atractivo y rentable.

PSE EE Eneko Andueza Comunidad Autonóma Vasca Política

