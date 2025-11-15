Arabako Errioxa
Euskadin landa-eremuko lana erakargarri egitea eskatu du Anduezak, gazteek alde egin ez dezaten

Andueza pide hacer atractivo el trabajo rural para frenar la marcha del campo de los jóvenes en Euskadi
Landaguneetako enplegua modernizatu behar dela azpimarratu du PSE-EEko idazkari nagusiak Oionen (Arabako Errioxa). Halaber, emakumeek nekazaritza-ustiategietan duten funtsezko papera nabarmendu du. Sektorearen gogortasuna gorabehera, teknologia berriek erakargarri eta errentagarri bihur dezaketela gaineratu du.

EAJk, EH Bilduk, PSE-EEk eta Sumarrek abortuaren aurkako jazarpena gaitzetsi, eta Askabide klinika babestu dute

Legebiltzarreko talde guztiek, PPk eta Voxek izan ezik, komunikatu bateratu bat argitaratu dute gisa horretako elkarretaratzeak "irmoki" gaitzesteko, eta "babesa eta elkartasuna" helarazi diete Askabideko erabiltzaileei eta profesionalei, "sexu eta ugalketa eskubideak baliatzea erabakitzen duten emakume guztiei" eta "lan hori posible egiten dutenei".

