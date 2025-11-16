TRIBUNALES
El juez Peinado archiva la causa a la alto cargo de La Moncloa imputada en el ‘caso Begoña Gomez’

El magistrado ha decidido levantar la imputación por malversación a Judit González, secretaria general de Presidencia del Gobierno español, tras tomarle declaración este domingo.

La secretaria general de la Presidencia del Ejecutivo, Judit González, a la salida del Juzgado de Instrucción
La secretaria general de la Presidencia del Ejecutivo, Judit González, a la salida del Juzgado de Instrucción. Foto. EFE
Agencias | EITB

Última actualización

Juan Carlos Peinado, juez titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid,  ha acordado archivar la investigación contra la secretaria general de la Presidencia del Gobierno español, Judit González, tras su primera comparecencia como investigada “por la contratación y las funciones de Cristina Álvarez como asesora de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez”.

Fuentes jurídicas han confirmado que el juez ha adoptado esta decisión después de que González se desmarcara de las acusaciones en su contra al responder a las preguntas de su abogado y del juez.

En el auto de imputación inicial se le achacaba un posible delito de malversación de caudales públicos, "en la modalidad de comisión por omisión", al no evitar que Álvarez realizase labores de carácter privado para Begoña Gómez.

González era la quinta persona investigada en este procedimiento, junto a Gómez, Álvarez, Francisco Martín Aguirre -predecesor en el cargo que González asumió en 2023-, y el empresario Juan Carlos Barrabés. Sin embargo, tras tomarle declaración, el juez ha acordado el sobreseimiento.

