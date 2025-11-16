AUZITEGIAK
Peinado epaileak artxibatu egin du 'Begoña Gomez kasuan' inputatutako Moncloako goi-kargudunaren kontrako auzia

Judith Gonzalez Espainiako Gobernuko Lehendakaritzako idazkari nagusiaren aurkako inputazioa kentzea erabaki du epaileak, igande honetan deklarazioa hartu ostean.

La secretaria general de la Presidencia del Ejecutivo, Judit González, a la salida del Juzgado de Instrucción

Judith Gonzalez Gobernuko Lehendakaritzako idazkari nagusia Instrukzioko Epaitegitik irtetean. Argazkia. EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Juan Carlos Peinadok, Madrilgo 41 zenbakiko Instrukzio Epaitegiko epaile titularrak, Judith Gonzalez Espainiako Gobernuko Lehendakaritzako idazkari nagusiaren aurkako ikerketa artxibatzea erabaki du, igande honetan, ikertu gisa deklaratu ondoren.

Iturri juridikoek baieztatu dutenez, Gonzalezek abokatuaren eta epailearen galderei erantzutean bere kontrako akusazio guztiak ukatu ditu eta emandako azalpenengatik hartu du erabakia epaileak.

Hasierako inputazio-autoan ondasun publikoak bidegabe erabiltzearen ustezko delitua egotzi zin, "omisio bidezko modalitatean", alegia, "Alvarezek Begoña Gomezentzat lan pribatuak egitea saihestu ez zuelako", Peinadoren lehen erabakiaren arabera.

Gonzalez prozedura honetan ikertutako bosgarren pertsona zen, Gomez, Alvarez, Francisco Martin Aguirre – Gonzalezek 2023an hartu zuen karguan aurretik zegoen pertsona – eta Juan Carlos Barrabes enpresaburuarekin batera. Hala, gaurko deklarazioaren ondoren, epaileak bere kontrakoa auzia artxibatzea erabaki du.

