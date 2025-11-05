Ustelkeria politikoa
Peinadok uko egin dio Begoña Gomezen auzia artxibatzeari eta Presidentetzako goi-kargudun bat inputatu du

Judit González Pedraz Gobernuko Presidentzetzako egungo idazkari nagusia inputatu du epaileak, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea egotzita, eta azaroaren 12an deklaratzera deitu du.

Castilla plazako epaitegiak, Madril. Europa Press-eko artxiboko argazkia.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Juan Carlos Peinado epaileak Begoña Gomez Espainiako Gobernuko presidentearen emaztearen eta ikertutako beste hiru pertsonen aurkako auziari eustea erabaki du, haike ustez egindako bost delitu ikertzen jarraitzeko; gainera, Judit Gonzalez Pedraz Gobernuko Presidentetzako egungo idazkari nagusia ere inputatu du.

Joan den azaroaren 4ko data daraman auto batean, magistratuak atzera bota du defentsek eta Fiskaltzak kausa artxibatzeko egindako eskaera, eta Gomezen, haren aholkulari Cristina Alvarezen, Espainiako Gobernuak Madrilen duen egungo ordezkari Francisco Martin Aguirreren eta Juan Carlos Barrabes enpresaburuaren aurkako auziarekin jarriatuko du.  Halaber, Judit Gonzalez Pedraz Gobernuko Presdentetzako egungo idazkari nagusia inputatu du, diru publikoa bidegabe erabiltzea egotzita. Azaroaren 12rako deitu du azken hori deklaraztera.

Epaileak Manuel Marchena Auzitegi Goreneko epaileak 'proces'-aren inguruan emandako epaia hartzen du oinarri diru publikoa bidegabe erabiltzeagatik ikerketa sendotzeko.

"Auzitegi Gorenak erakusten diguna da funts publikoak administratzeko desleialtasuna dela funts publikoak bidegabe erabiltzearen delituaren ardatza, alde batera utzita eragin daitekeen kalte ekonomiko zehatza, funtzio publikoak dituen pertsona bati funts publikoekin ordaintzen bazaio, pertsona horrek, funtzio publiko horiek egiteaz gain, bere lanaldian argi eta garbi izaera pribatuakoak diren beste batzuk egiten dituenean", dio magistratuak.

Peinadok azpimarratu duenez, "delitu-egitateen jatorria" Begoña Gomezen ekintzak dira, "Gobernuko egungo presidentearekin duen ahaidetasun-harremanaren ondoriozkoak". Izan ere, haren ustez, harreman hori da "eragimen-trafikoaren delitua, eta horren ondorioz egon daitezkeen beste delituak hautemateko funtsezko kausa". 

"Gobernuko egungo presidentearekin duen lotura hori gabe, nekez jar ditzakete praktikan berak eta ikertutako besteek izandako jokabide batzuk, gerora delitu-zantzuak izan ditzaketela ikusi direnak". 

Ustezko ustelkeria politikoa Espainiako gobernua Pedro Sanchez Madril Epaiketak Delituak Politika

