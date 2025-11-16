50 años sin Franco
Rostros conocidos de la cultura vasca recuerdan los momentos posteriores a la muerte de Franco

18:00 - 20:00
author image

EITB

Última actualización

EITB ha entrevistado a varias personas conocidas con el objetivo de conocer cómo recuerdan en la actualidad las vivencias de aquellos momentos. En esta tertulia han participado Xabier Amuriza, Mariasun Landa y Bernardo Atxaga, entre otros.

Franquismo España Cultura Política

