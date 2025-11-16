50 urte Franco gabe
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Francoren heriotzaren ondorengo uneak gogoratu dituzte euskal kulturako aurpegi ezagunek

Francoren heriotzaren ondorengo uneak gogoratu dituzte euskal kulturako aurpegi ezagunek
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

EITBk hainbat pertsona ezagun elkarrizketatu ditu, une haietako bizipenak nola gogoratzen dituzten jakiteko. Besteak beste, Xabier Amuriza, Mariasun Landa eta Bernardo Atxagarekin izan gara.

Frankismoa Espainia Kultura Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X