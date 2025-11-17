Mazón afirma en el Congreso que no le correspondía a él la decisión de enviar el mensaje de alerta
En su comparecencia ante la comisión de investigación sobre la dana, el presidente en funciones de la Generalitat valenciana ha señalado que no contestó a llamadas de la exconsejera Pradas porque podía tener el móvil en la mochila.
El presidente en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha señalado este lunes en el Congreso que la exconsejera de Interior Salomé Pradas no le pidió autorización para enviar el mensaje de alerta el día de la dana el 29 de octubre de 2024, una decisión, ha remarcado, que no le correspondía a él.
En su comparecencia este lunes ante la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso de los Diputados, Mazón ha señalado que no contestó a llamadas de la exconsellera de Interior Salomé Pradas porque podía tener el móvil en la mochila o estar haciendo otras llamadas.
"No sé si estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento, pero no cabe ninguna duda de que mi actitud es la contraria a la que se ha dicho en esta sede", ha asegurado al ser preguntado por la llamada de las 19:10 horas de Pradas que no contestó.
No atender a una llamada de "veintitantas" que hizo "no significa estar incomunicado como se ha dicho", ha agregado a preguntas de la diputada de Compromís Águeda Micó.
Sobre otra de las llamadas de Pradas que no contestó, la de las 19:36 horas, Mazón ha explicado que probablemente no la respondió porque estaba hablando "con otras personas" que le estaban facilitando información.
Mazón ha insistido en que él es quien ha dado "más explicaciones" de todos los responsables políticos y el que ha asumido más responsabilidades al haber dimitido el pasado 3 de noviembre. Ha añadido que es "el único que ha hecho autocrítica y que ha pedido perdón".
