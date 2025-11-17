IKERKETA BATZORDEA
Mazonek Kongresuan esan du ez zegokiola berari alerta mezua bidali erabakitzea

Pradas kontseilari ohiaren deiak erantzun ez bazituen mugikorra motxilan eduki zezakeelako izango zela azpimarratu du Valentziako Generalitateko jarduneko presidente denak Kongresuko ikerketako batzordean. 

Carlos Mazon dana comision investigacion congreso EFE

Valentziako Generalitateko jarduneko presidentea, Carlos Mazon, Kongresuko ikertzeko batzordean. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Goialdeko borraskari lotutako ikerketa batzordean, Carlos Mazon Valentziako Generalitateko jarduneko presidenteak adierazi du Salome Pradas Barne kontseilari ohiak ez ziola baimena eskatu alerta mezua (ES-Alert) bidaltzeko. Dena den, horren arabera, ez zegokion berari alerta bidaltzea erabakitzea. 

Astelehen honetan Diputatuen Kongresuan egin duen agerraldian azaldu duenez, 2024ko urriaren 29an Pradas kontseilariaren deiak erantzun ez bazituen mugikorra motxilan zuelako edo beste dei batzuk egiten ari zelako izango zela. 

19:10ean Pradasek egin zion deia zergatik hartu ez zuen galdetuta, erantzun du agian oinez zihoala edo une horretan telefonoa motxilan zeukala. 

Hogeitik gora dei jaso zituela nabarmendu du Mazonek eta horietako bat ez erantzuteak ez zuela esan nahi bakartuta zegoela. 

Pradasek 19:36ean egin zion deiari erantzun ez bazion "beste pertsona batzuekin" hitz egiten ari zelako izango zela esan du Mazonek. 

Bestalde, Mazonek bere burua balioan jarri du arduradun politiko guztien artetik "azalpen gehien" eta bere gain erantzukizun gehien hartu dituena den pertsona dela iritzita. Mazonek dimisioa eman zuen, baina jarduneko presidente izango da Espainiako Aldizkari Ofizialean presidente berriaren izena argitaratu arte. 

