Mazonek Kongresuan esan du ez zegokiola berari alerta mezua bidali erabakitzea
Pradas kontseilari ohiaren deiak erantzun ez bazituen mugikorra motxilan eduki zezakeelako izango zela azpimarratu du Valentziako Generalitateko jarduneko presidente denak Kongresuko ikerketako batzordean.
Goialdeko borraskari lotutako ikerketa batzordean, Carlos Mazon Valentziako Generalitateko jarduneko presidenteak adierazi du Salome Pradas Barne kontseilari ohiak ez ziola baimena eskatu alerta mezua (ES-Alert) bidaltzeko. Dena den, horren arabera, ez zegokion berari alerta bidaltzea erabakitzea.
Astelehen honetan Diputatuen Kongresuan egin duen agerraldian azaldu duenez, 2024ko urriaren 29an Pradas kontseilariaren deiak erantzun ez bazituen mugikorra motxilan zuelako edo beste dei batzuk egiten ari zelako izango zela.
19:10ean Pradasek egin zion deia zergatik hartu ez zuen galdetuta, erantzun du agian oinez zihoala edo une horretan telefonoa motxilan zeukala.
Hogeitik gora dei jaso zituela nabarmendu du Mazonek eta horietako bat ez erantzuteak ez zuela esan nahi bakartuta zegoela.
Pradasek 19:36ean egin zion deiari erantzun ez bazion "beste pertsona batzuekin" hitz egiten ari zelako izango zela esan du Mazonek.
Bestalde, Mazonek bere burua balioan jarri du arduradun politiko guztien artetik "azalpen gehien" eta bere gain erantzukizun gehien hartu dituena den pertsona dela iritzita. Mazonek dimisioa eman zuen, baina jarduneko presidente izango da Espainiako Aldizkari Ofizialean presidente berriaren izena argitaratu arte.
Bere aurkako atxilotze-agindua bertan behera uzteko eskatu dio Puigdemontek Konstituzionalari
Kataluniako presidente ohiaren defentsak azpimarratu duenez, "urteetan zehar" Puigdemontek "mugatuta izan du bere mugimendu askatasuna eta jarduera instituzionala, atxiloketa aginduen ondorioz, zeinaren baliozkotasuna juridikoki indargabetu duten Amnistiaren Lege Organikoak eta Auzitegi honek (Konstituzionala) zein Europako estandarrek".
Arnaldo Otegik uste du Jaurlaritzak ez duela EH Bildurekin itunik nahi
Arnaldo Otegik uste du Eusko Jaurlaritzak ez duela EH Bildurekin itunik nahi. Are gehiago, horren atzetik erabaki politiko bat dagoela ziurtatu du Egun On saioan egindako elkarrizketan. Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak adierazi du , gainera, "arinkeria handiarekin esaten direla gauza batzuk" eta "kontuz" aritu behar dela "zein adjektibo erabiltzen ditugun eztabaida politikoan". Bestalde, azpimarratu du Bingen Zupiriak adierazi zuela "Euskal Hintxek edo zaletuek deituta zegoen manifestazioa ez zegoela legeztatuta eta baimendua. Guk ez genuen esan gezurretan ari zela. Zuk pentsa dezakezu, agian gezurretan dago edo agian ez dauka datu hori ordu horretan".
50 urte Franco gabe: honelakoak izan ziren diktadorearen azken bost asteak
1975eko azaroaren 20an hil zen Francisco Franco, ia lau hamarkadatan Espainian gobernatu zuen diktadorea. Bere bizitzako azken asteetan ageriko egin ziren arazo mediko batzuen ondorioz hil zen, Espainia krisi politiko zein sozial sakon baten erdian zegoenean.
D'Anjouk negoziazio zintzoak eskatu dizkie alderdiei aurrekontuen negoziazioari begira
Sailburuak adierazi du entzuteko eta elkarrizketarako fasea abiatu dutela, eta Eusko Jaurlaritzak proposamenak espero dituela.
Lehendakaria Parisera joango da Frantziarekin lankidetza instituzionala eta kulturala sendotzera
Bisita ofizialean, azaroaren 18an eta 19an, bilera politiko, akademiko eta kulturalak egingo ditu. Etxepare Institutuaren 15. urteurrena ospatzeko ekitaldiarekin amaituko du bidaia, Frantziako Liburutegi Nazionalean.
Frankismoa garai iluna izan zen euskararentzat, debeku eta jazarpen urteak izan ziren eta
Francok debeku ugari ezarri zituen arren, ikastolak sortu ziren euskarari bultzada emateko, ezkutuan bazen ere. Demokraziarekin batera, oztopoei aurre egin, eta ordura arte debekatutako ekimenak martxan jartzea lortu zuten. 1976ko martxoan eginiko “24 orduak euskaraz” ekimena horietako bat izan zen.
Peinado epaileak artxibatu egin du 'Begoña Gomez kasuan' inputatutako Moncloako goi-kargudunaren kontrako auzia
Judith Gonzalez Espainiako Gobernuko Lehendakaritzako idazkari nagusiaren aurkako inputazioa kentzea erabaki du epaileak, igande honetan deklarazioa hartu ostean.
Frankistek hil zituzten ehun bat biktima omendu dituzte Erreniegan
Igande eguerdian, frankistek hil zituzten ehun bat biktima omendu dituzte Erreniegan. "Egia ezagutzen dugu, baina justiziaren zain gaude oraindik", esan dute biktimen familiek.
Francoren heriotzaren ondorengo uneak gogoratu dituzte euskal kulturako aurpegi ezagunek
ETBk hainbat pertsona ezagun elkarrizketatu ditu, orduko bizipenak nola gogoratzen dituzten jakiteko. Besteak beste, Xabier Amuriza, Mariasun Landa eta Bernardo Atxagarekin izan gara.