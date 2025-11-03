VALENTZIA
Mazonek dimisioa eman du

Hala ere, Valentziako Gorteetan diputatu izaten jarraituko du eta ez ditu hauteskunde autonomikoak aurreratuko. Generalitateko jauregian egin du adierazpen instituzionala, eta bertan eman du erabakiaren berri; ostegunetik hausnarketan murgilduta egon omen da, karguan jarraitu ala ez erabakitzeko, eta asteburuan Feijoorekin hitz egin zuen. 

Agentziak | EITB

Carlos Mazonek dimisioa eman du Valentziako Generalitateko presidente gisa. Generalitateko jauregian egindako agerraldi batean eman du erabakiaren berri, karguan jarraitu ala ez erabakitzeko ostegunean abiatutako hausnarketaren ondotik, eta asteburuan Alberto Nuñez Feijoo PPren buruzagiarekin hitz egin ondoren. 

"Generalitateak garai berri bat behar du". Hori eskatu du Mazonek, eta, era berean, galdegin du inoren aurkako gorroto kanpainarik eta seinalamendurik ez egotea. Horrez gain, Valentziako Gorteetan gehiengoa duten PPri eta Voxi ardura politikoa eskatu die presidente berria lehenbailehen aukeratzeko

"Ezin dut gehiago", adierazi du Mazonek, eta esan du haren esku egon izan balitz, aspaldi utziko zukeela kargua, "momentu jasanezinak" bizi dituelako. 

"Badakit nire inguruan dagoen zarata aitzakia ezin hobea dela (Espainiako) Gobernuak erantzukizunei ez heltzeko", bai goialdeko borraska gertatu zen eguneko (urriak 29), "informazio okerragatik", bai laguntzaren atzerapenagatik eta baita "berreraikuntza ezin txarragoagatik ere".

Hala ere, Valentziako Gorteetan diputatu izaten jarraituko du eta ez ditu hauteskunde autonomikoak aurreratuko. 

Mazonek akatsak, egin, egin zituela onartu du

Hondamendiaren kudeaketari dagokionez, akatsak, egin, egin zituela onartu du Mazonek, tartean, albiste faltsuak sortzea ahalbidetzea, larrialdi nazionala ez deitzea, eta, batez ere, egun hartako agendari eustea. 

"Badakit akatsak egin nituela, eta horiekin biziko naiz betiko, barkamena eskatu dut eta gaur berriro egingo dut, baina ez zen kalkulu politikoagatik edo fede txarragatik izan. Ez genekien Poyoko erreka-bideak gainezka egin zuenik, ez genekien hilaren 30eko goizaldera arte hildakoak zeudenik, ezta tragediak tamaina hori zuenik ere", ziurtatu du.

Mazon (Alacant, 1974) 2023an aukeratu zuten Valentziako Generalitateko presidente, urte hartako maiatzean egindako hauteskunde autonomikoak irabazi eta gero. Hala ere, PPk ez zuen gehiengorik eskuratu eta Voxekin koalizio gobernua adostu ondoren izendatu zuten presidente. Urtebete geroago, 2024an, Voxek gobernua utzi eta Mazonek gutxiengoan agindu du harrezkero. Bestalde, Valentziako PPren burua da 2021. urtetik (Pablo Casado PPren buruzagi zela). 

Valentzia Erkidegoa Espainia Politika PP

