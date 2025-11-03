Bikitimek gezurretan aritzea leporatu diote Mazoni, eta Gobernuak dioenez, "eskaera bakar bati ere ez dio ezezkorik eman"
Carlos Mazonek Valentziako Generalitateko preseidente bezala dimititu izanak berehala eragin du erreakzio eta erantzun soka luzea, bai biktimena, bai arlo politikoko eragileena.
Carlos Mazónek Valentziako Generalitateko presidente kargua utzi izanak erreakzio eta erantzun ugari eragin ditu, bai biktimen artean, bai esparru politikoko eragileen artean.
Rosa Alvarez Goidiaren Biktimen Elkarteko presidenteak "gezurretan aritzea, biktimarena egitea eta egun hartan hil ziren 229 pertsonen mina mespretxatzea" leporatu dio Mazoni. Cadena Ser irratian esan duenez, “adierazpen mingarria eta lotsagarria izan da. Biktimarena egiten ari da, gezurretan, Gobernuari eta berak eta bere Consellak bazter utzi zuten zientziari errua egotziz", adierazi du.
Trantsizio Ekologikorako Ministerioak goidiaren inguruan izan duen jarduera babestu du gaur, Valentziako Erkidegoa berreraikitzeko "1.200 milioi eurotik gorako inbertsioa" ekarriko duena; "ez diogu ezetzik esan eskaera bakar bat berari ere", esan dute Sailetik, Carlos Mazonek Valentziako presidente kargua utzi duela jakin ondoren. Izan ere, dimisioa eman duen adierazpen instituzionalean Mazonek Gobernuari leporatu dio ezertan ez lagundu izana, eta Aemeti eta Jucarreko Konfederazio Hidrografikoari (CHJ) 2024ko urriaren 29ko bazkaren kudeaketan eta prebentzioan "akats ikaragarriak" egin izana.
Ministeriotik gogorarazi dute epaileak urriaren 29ko gertakariei buruz egindako autoak "irmoak" direla: instrukzio-epaileak berariaz adierazi du ebazpenean Estatuko Meteorologia Agentziak (Aemet) eta Jucarreko Konfederazio Hidrografikoak (CHJ) beren mekanismo teknikoen eta protokoloen arabera jardun zutela, eta abisu eta komunikazio eraginkorrak eman zituztela, beren eskumenen barruan.
Ministerioak Valentziako Erkidegoaren berreraikuntzarekin duen konpromisoa gogorarazi du. Horren arabera, 1.200 milioi eurotik gorako inbertsioa egin da Valentzian, etorkizunean izan daitezkeen uholdeen aurrean erresilientzia indartzeko eta uraren kudeaketa hobetzeko, zehaztu duenez, horietatik 437 milioi dagoeneko onartuta daude, eta ebazpenak argitaratuta, saneamendu, hornidura eta arazketa sareak konpontzeko lanetarako.
Bestalde, Diana Morant PSPV-PSOEko idazkari nagusi eta ministroak "albiste ontzat" jo du Carlos Mazonen dimisioaren iragarpena, eta "Generalitateko presidenterik txarrena" izan dena "alboratzeko meritua" biktimena dela esan du. Moranten arabera, dismisioa "lasaigarria izango da", milaka biktimentzat "partzialki bada ere".
Carlos Cuerpo Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa ministroaren ustez Carlos Mazon Generalitateko presidentearen dimisioa "berandu" eta "gaizki" iritsi da, eta hauteskundeak deitzeko "ausardiarik" izan ez izana egotzi dio, hori delakoan Valentziako Erkidegoak behar duena.
Luis Planas Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura ministroak "tamalgarritzat" jo ditu Mazonen adierazpenak, eta "biktimen eta gizarte osoaren aurkako iraina" dela uste du. "Benetan tamalgarria iruditu zait ikuspuntu guztietatik", adierazi du Planasek.
Yolanda Diaz Gobernuko bigarren presidenteordeak Carlos Mazonen agerraldi instituzionalaren tonua kritikatu du: "229 biktimek eta haien senideek ez zuten agerraldi hori merezi", adierazi du 'Bluesky' sare sozialean eta gaineratu duenez "ez zuten presidente hau merezi, gehien behar zutenean buru izateko gai izan ez den Feijoo bat merezi ez duten bezala".
Monica Garcia Osasun ministroak esan du bere agerraldiarekin Mazonek "ahotsa eta aurpegia" jarri dizkiola "duintasun-eza politikoari", eta haren diskurtsoak biktimak berriro umiliatzea dela.
Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramaileak esan du Valentziako Generalitateko presidentearen dimisio iragarpena "koldarra, faltsua eta zitala" dela; halaber, Mazoni aurpegiratu dio "bost segundo eskas" eskaini izana "229 hildakoentzat".
Ione Belarra Podemoseko idazkari nagusiak aldarrikatu duenez, Carlos Mazonek Valentziako Erkidegoko presidente kargua utzi izana haren aurkako mobilizazio sozial eta politikoaren ondorio da, eta azkenean "kartzelan amaitzea" espero du, haren kudeaketa dela eta. Pablo Fernandez alderdiko bozeramaleak, ildo beretik, Mazon "miserablea, gezurtia, gaitasunik gabea eta koldarra" dela esan du, eta espetxean amaitu behar duela azpimarratu du.
Lander Martinez Sumarrek Kongresuan duen diputatuaren iritziz, Carlos Mazon Generalitateko presidentearen agerraldia "inputatua izango dela argi eta garbi dakien eta akatsik onartzen ez duen batena izan da". "Rolez nahastu da, bera ez baita ezeren biktima, 200 pertsona baino gehiago hiltzearen arduradun politiko gorena baizik", salatu du Sumarreko diputatuak.
Antonio Maíllo IUko koordinatzaile federalak esan duenez Carlos Mazonek Valentziako Erkidegoko presidente kargua uztea 'ez da nahikoa', eta hauteskundeak aurreratzea eskatu du, Valentziako herriak bere etorkizuna aukera dezan. "Lotsagarritzat" jo du Mazonen adierazpen instituzionala, eta azken unera arte "iraingarria, zinikoa eta biktimekiko enpatiarik gabekoa" izatea leporatu dio, "etxearen markari" jarraituz.
Feijook Mazonen aurkako ehiza politikoa salatu du
Alberto Nuñez Feijoo PPko buruak astelehen honetan adierazi duenez, Carlos Mazon Valentziako Generalitateko presidentearen dimisioa "erabaki zuzena" da, eta "egoerari larrienean ere inoiz ezer onartzen ez dutenei lezio bat" ematen die.
Generalitateko presidente berriaren hautaketa "errazteko" eta "maila emateko" eskatu dio Voxi, eta Mazón "alderdikideari egin zaion ehiza politikoa eta pertsonala" salatu du, azpimarratuz "lehenago" joan behar zuela Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuak.
Zure interesekoa izan daiteke
Vilaplanak epaileari esan dionez, Mazonen jarrera "lasaia" zen Goidiaren eguneko bazkarian eta ez zuen presarik erakutsi
Kazetariak ezin izan dio epaileari bazkariaren eguneko parkineko txartela eman, ziurtatu duenez, ez daukalako. Halaber, Valentziako Generalitateko jarduneko presidentearekin izan zuen lan bazkarian, hura komunikatuta egon zen eta "mugikorrari adi" zegoen, "telefonoz hitz egiten zuen eta idatzi ere egiten zuen".
Lander Martinez: "2026rako Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu-proiektuan gabeziak ikusten ditugu"
Lander Martinez Kongresuko Sumarren diputatuak adierazi duenez, Eusko Jaurlaritzak 2026rako aurkeztutako aurrekontu-proiektua "kontinuista" da. "Hori dela eta, badakigu abiapuntua zaila dela, baina horrek ez du saihestuko negoziazo-mahaian esertzea eta gure proposamenak ekartzea", gaineratu du Martinezek.
Estatuko fiskal nagusiak epaiketan ukatu egin du Ayusoren bikotekidearen inguruko informazioa filtratu izana
Alvaro Garcia Ortizen oinarrizko eskubideak urratu direla salatu du Estatuko abokatu nagusiak, tartean, errugabetasun printzipioa. Estatuko fiskal nagusiak 6 urte arteko kartzela-zigor eskaerari eta 12 urteko inhabilitazio eskaerari egin beharko die aurre.
Carlos Mazonen dimisioak utzitako titularrak: "Laguntza nahi genuen, eskatu genuen, eta ez genuen inoiz jaso"
Generalitateko presidenteak dimisioa eman du GOIDIak 229 hildako utzi eta urtebetera, susperraldia "ondo bideratuta" dagoela eta Erkidegoak "garai berri bat" behar duela iritzita.
Jose Angel Agirrebengoa Nafarroako EAJko presidente ohia zendu da
Igande honetan hil da, gaixotasun luze baten ondorioz, Napar Buru Batzarreko presidentea ohia.
Mazonen GOIDI politikoa
2024ko urriaren 29an aurreikuspen okerra egin zuen Carlos Mazon Valentziako presidenteak. Erantzukizun osoa Espainiako Gobernuaren gain jartzen saiatu zen, eta arratsalde beltza zertan eman zuen ezkutatu zuen, bertsioa sarritan aldatuz.
Abalos ministro ohia epaitzea proposatu du 'Koldo' auziaren epaileak, talde kriminala egotzita
Leopoldo Puente Goreneko Zigor Salako magistratuak prozedura laburtuko autoa plazaratu du Garraio ministro ohiaren aurka, covid pandemian musukoak salerosteko kontratu irregularrak egitea leporatuta. Funtzionario-eroskeria, erakunde kriminaleko kide izatea, eragimen-trafikoa eta ondasun publikoak bidegabe erabiltzea egotzi dizkiote ministro ohiari.
Mazonek dimisioa eman du: "Ezin dut gehiago"
Hala ere, Valentziako Gorteetan diputatu izaten jarraituko du eta ez ditu hauteskunde autonomikoak aurreratuko. Valentziako Gorteetan gehiengoa duten PPri eta Voxi ardura politikoa eskatu die presidente berria lehenbailehen aukeratzeko, eta, bien bitartean, jarduneko presidente izango da.
Albiste izango dira: Mazonen erabakia, Estatuko fiskal nagusiaren aurkako epaiketa eta EAEko Aurrekontuen aurkezpena, sailez sail
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.