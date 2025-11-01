GOIDIa

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Valentziako PPk Vicente Mompo babestu du Mazonen ordezko gisa

Valentziako PPko buruzagiek Diputazioko presidentea aukeratu dute Generalitateko presidente izateko, Carlos Mazonen balizko dimisioaren aurrean eta hurrengo hauteskundeetarako hautagai gisa.

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha transmitido a la dirección general del partido el apoyo a Vicent Mompó, como relevo de Carlos Mazón. Al parecer, la decisión se ha tomado tras un debate interno entre dirigentes regionales populares de Valencia. La complicada situación que atraviesa el partido ha llevado a la dirección ha tomar decisiones, después de las últimas informaciones sobre la gestión de la DANA del presidente de la Generalitat.

Carlos Mazon eta Vicente Mompo. Argazkia: Europa Press.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Valentziako Erkidegoko Alderdi Popularrak alderdiaren zuzendaritza nagusiari helarazi dio Vicente Mompo babestu duela Generalitateko presidente gisa, Carlos Mazonen balizko dimisioaren aurrean eta hurrengo hauteskundeetako hautagai gisa.

Azken informazioen arabera, Valentziako herri-buruzagien arteko barne-eztabaida baten ondoren hartu da erabakia.

Goi geruzetako depresio isolatuaren kudeaketari buruzko azken datuek egoera zailean utzi dute alderdia. Horrenbestez, popularren zuzendaritzak erabakiak hartu behar izan ditu.

Bilera horretan hautatu dute Vicente Jose Mompo Aledo Valentziako Diputazioko presidentea Mazon ordezkatzeko; izan ere, Mazonek "hausnartzen" ari dela esan zuen GOIDIaren urteurrenaren ostean.

Hala ere, Antonio Perez Perez Alacanteko PPko eta Diputazioko presidenteak esan du Mazonen esku dagoela oraindik azken erabakia. Perezen hitzetan, Generalitateko egungo presidenteak "gaitasun osoa" du egokitzat jotzen dituen erabakiak hartzeko.

GOIDIaren eta Mazonen inguruan azken asteetan jazotako guztiaren aurrean, Perezek PPren "sendotasuna eta batasuna" nabarmendu, eta gaineratu du une oro "errealitatean oinarrituta" jokatu behar dela, ez hipotesietan oinarrituta.

Villaplanaren deklarazioa

Maribel Villaplana kazetariak lekuko gisa deklaratuko du astelehen honetan, azaroaren 3an, Catarrojako epaitegian.

Epaileak espresuki eskatu dio aparkalekuko sarrera- eta irteera-tiketa aurkeztea, dirudienez, Mazonek aparkalekuraino lagundu baitzion.

Villaplanaren deklarazioak abiatuko du Valentziako Generalitateko Kontseiluaren birmoldaketa ekarriko duen astea.

Mazonek aurreratu du "hausnarketa sakonagoa" egingo duela datozen egunetan
Goialdeko depresioa Valentzia Erkidegoa Espainia Politika PP Hondamendi naturalak

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Arana zentroak 200 plaza izango ditu gehienez, eta gasteiztarrekin partekatuko ditu instalazioak

Maider Etxebarria Gasteizko alkateak iragarri duenez, Ministerioak Udalak proposatutako hainbat hobekuntza-neurri onartu ditu, eta, horri esker, "Arana zentroa hiriaren errealitatera eta beharretara egokitu ahal izango da, eta, aldi berean, errefuxiatuei arreta hobea ematen zaiela bermatuko da". Erabakia ez dute ondo hartu ez Sumarrek ez EH Bilduk. EAJk, bere aldetik, bereari eutsi dio, eta zentroaren eredua bera dela eta ez zaiola gustatzen berretsi du.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X