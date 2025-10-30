GOIDI-A

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Mazonek aurreratu du "hausnarketa sakonagoa" egingo duela datozen egunetan

VALENCIA (ESPAÑA), 30/10/2025.- El president de la Generalitat, Carlos Mazón atiende a los medios este jueves tras asistir al Congreso de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana celebrada en el Auditorio Santiago Grisolía. EFE/ Ana Escobar
18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Carlos Mazon Valentziako Generalitateko presidenteak adierazi du bere gain hartzen duela "atzoko eguna", izan ere, Estatu hileta izan zen atzo, eta egun horrek "zer esan nahi duen hausnartzen ari da", eta datozen egunetan "hausnarketa sakonagoa" egingo duela gaineratu du. Hori adierazi du Valentzian, GOIDIaren ondorioz hildako 237 biktimen omenezko Estatu hileta egin eta biharamunean. Biktima horietatik 229 Valentziako probintzian hil ziren.

Valentzia Erkidegoa Goialdeko depresioa Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X