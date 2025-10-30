DANA
Mazón avanza que hará una "reflexión más profunda" en los próximos días

VALENCIA (ESPAÑA), 30/10/2025.- El president de la Generalitat, Carlos Mazón atiende a los medios este jueves tras asistir al Congreso de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana celebrada en el Auditorio Santiago Grisolía. EFE/ Ana Escobar
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mazonek aurreratu du "hausnarketa sakonagoa" egingo duela datozen egunetan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado que se hace "cargo del día de ayer", en que se celebró el funeral de Estado por las víctimas mortales en la dana, que no deja de "reflexionar sobre lo que significa" esa jornada, y que en los próximos días hará "una reflexión algo más profunda". Así lo ha señalado un día después del funeral de Estado celebrado en València por las 237 víctimas mortales de la dana (229 de ellas en la provincia de Valencia) en el primer aniversario de la tragedia, donde recibió abucheos y gritos de "asesino" y "fuera" por parte de la familiares de los fallecidos.

Comunidad Valenciana DANA Política

