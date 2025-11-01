DANA
El PP valenciano apoya a Mompó como sustituto de Mazón

Los dirigentes populares valencianos han elegido al presidente de la Diputación de Valencia como sustituto en la presidencia de la Generalitat, ante una posible de la dimisión de Carlos Mazón y como candidato para las próximas elecciones.

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha transmitido a la dirección general del partido el apoyo a Vicent Mompó, como relevo de Carlos Mazón. Al parecer, la decisión se ha tomado tras un debate interno entre dirigentes regionales populares de Valencia. La complicada situación que atraviesa el partido ha llevado a la dirección ha tomar decisiones, después de las últimas informaciones sobre la gestión de la DANA del presidente de la Generalitat.
Carlos Mazón junto con Vicent Mompó. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Valentziako PPk Vicent Mompo babestu du Mazonen ordezko gisa
author image

Agencias | EITB

Última actualización

De dicha reunión, ha salido el nombre Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, tras las declaraciones de Mazón sobre que hará “una reflexión algo más profunda”.

El presidente provincial del PP, Toni Pérez, ha asegurado que Mazón sigue teniendo en su mano la decisión final. Según ha explicado el presidente provincial popular, el actual presidente de la Generalitat tiene “toda la capacidad” para tomar las decisiones que estime oportunas.

Frente a todo lo acontecido las últimas semanas en torno a la DANA y Mazón, Pérez ha destacado la importancia de la “fortaleza y unidad” del PP, y que a cada momento hay que abordarlo “en base a la realidad” y no a hipótesis.

Declaración de Villaplana

La periodista Maribel Villaplana declarará este lunes, 3 de noviembre, como testigo en el juzgado de Catarroja.

La jueza ha pedido expresamente que aporte el tique de entrada y salida del aparcamiento, al que el president acompañó a la periodista.

La declaración de Villaplana iniciará, por tanto, una semana en la que se llevará a cabo una nueva remodelación del Consell.

DANA Comunidad Valenciana España Política PP Desastres naturales

