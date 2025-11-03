BERE AGINTALDIAREN AZKEN URTEA

Mazonen GOIDI politikoa

VALENCIA, 29/10/2025.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (c), durante el funeral de Estado por las 237 víctimas de la dana celebrado este miércoles en Valencia con motivo del primer aniversario de la tragedia. EFE/ Kai Forsterling
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

2024ko urriaren 29an aurreikuspen okerra egin zuen Carlos Mazon Valentziako presidenteak. Erantzukizun osoa Espainiako Gobernuaren gain jartzen saiatu zen, eta arratsalde beltza zertan eman zuen ezkutatu zuen, bertsioa sarritan aldatuz.

Valentzia Erkidegoa Goialdeko depresioa Alerta Meteorologikoak Hondamendi naturalak Hondamendi naturalen biktimak Politika

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Senideen elkarretaratzea Valentziako Generalitataren aurrean, Mazonek dimisioa eman dezakeela zabaldu denean

2024ko urriaren 29an hildakoen senideek elkarretaratzea egin dute gaur arratsaldean Valentziako Generalitateko Jauregiaren atarian, Carlos Mazon presidentearen dimisioa eskatzeko berriz ere, "365 egun beranduago iritsiko dena", salatu dute.  Compromiseko kideek eta jarraitzaileek ere 'Mazon dimissio' zioen pankarta handi bat zabaldu dute toki horretan bertan.

