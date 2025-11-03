Vilaplanak epaileari esan dionez, Mazon komunikatuta egon zen Goidiaren eguneko bazkarian eta deiei erantzun zien
Kazetariak ezin izan dio epaileari bazkariaren guneko parkineko txartela eman, ziurtatu duenez, ez daukalako.
Maribel Vilaplana kazetariak 2024ko urriaren 29ko ezbeharreko goidiaren kudeaketa ikertzen ari den epaileari adierazi dionez, egun horretan Carlos Mazon Valentziako Generalitateko presidente ohiarekin izan zuen lan bazkarian, hura komunikatuta egon zen eta "mugikorrari adi" zegoen, "telefonoz hitz egiten zuen eta idatzi ere egiten zuen".
Hala adierazi du Vilaplanak Catarrojako 3 zenbakiko Instrukzio Epaitegian, lekuko gisa. Organo hori ari da 229 hildako eta kalte pertsonal eta material handiak utzi zituen goidiaren inguruko kudeaketa ikertzen.
Kazetaria 09:30ean zegoen zitatuta epaitegian, baina ordu erdi lehenago, 09:03an, agertu da; burumakur eta atean zain zituen kazetari saldoari adierazpenik batere egin gabe sartu da epaitegira. Uholdearen egunean ama galdu zuen gizon batek amaren argazkia erakutsi dio epaitegi atarian eta "egia esateko" eskatu dio.
Deklarazioaren hasieran, goidiaren egunean autoa utzi zuen aparkalekuko txartela eskatu dio instrukzio-epaileak; duela gutxi jakinarazi zuen Mazonek bertaraino lagundu ziola, lan-bazkariaren ondoren. Kazetariak ezin izan du hala ere txartela eman, ez baitauka, eta magistratuak bere bankuari eta aparkalekua kudeatzen duen enpresari eskatuko die ordainagiria.
Jarraian, kazetariak presidente ohiarekin izandako bazkaria deskribatu du. Bazkaria lau orduz luzatu zen, 15:00etatik 18:45era. Esan duenez, bazkarian zehar Mazonek deiak jasotzen zituen bere mugikorrean, "altxatu eta erantzun egiten zien", esan du. Une batean gutun-azal batean dokumentu batzuk ekarri zizkiotela ere esan du, eta Mazonek haiek sinatu zituela.
Hala, Vilaplanak adierazi duenez, presidente ohia ez zegoen egun horretan inkomunikatuta, "mugikorretik hitz egiten zuen eta idatzi ere egiten zuen", baina ez du telefonoaren tonua edo soinua gogoratzen. "Mugikorrak jotzen zuenean aldendu egiten", esan du. Azaldu duenez, Vilaplanak galdetu zion ea nahi al zuen bera handik joatea eta, kontatu duenez, Mazonek ezetz estean zion, ez kezkatzeko.
"Pertzepzioa dut hitz egin, gutxi hitz egiten zuela, gehiago ari zela entzuten, hizketan baino", esan du eta gaineratu du "elkarrizketei buruz ezer ez" ziola esan presidenteak. "Ez zidan inoiz ezer aipatu, eta ez nuen hitzik entzun ez goidiari, ez Cecopiari ez euriei buruz", zehaztu du.
17:30 aldera jaso zuen bideo bati buruz galdetuta -zeinetan Utiel (Valentzia) urez beteta agertzen zen- komunikatzaileak deitoratu du bera "erabiltzen" ari direla kontu horrekin. Familiako txat batean jaso zuela adierazi du, senar ohiak pasatu zion esteka bat zela, baina ez zuela ireki. Harridurazko emotikono bat jarri zuen. "Esteka hori ireki ez izanak atsekabetzen nau; izan ere, lehenago ikusi izan banu, 'kontxo' esan izango nukeen". Adierazi duenez, uste du Mazon mahaitik altxatu zen aldietako batean begiratu zuela familiako txat-a.
Horren harira, Vilaplanak adierazi du Mazonen jarrera "lasaia" zela, eta ziurtatu du ez zuela "presarik" sumatu harengan. Izan ere, azaldu duenez, jatetxetik irten eta aparkalekura joan zirenean, berak, Levanterentzat lan egiten duenak, futbol partida bat ikustera joateko eskatu zion, Elxen aurkako derbi bat.
Une horretan, "normaltasunez" paseatzen ari zirela esan du. Adierazi du berak ez zuela presarik, eta Mazonek ere ez zuela presarik. Beraz, futbolaz hitz egiten jarraitu zuten.
Behin aparkalekuan, kazetariak esan du bere autora joan behar izan zuela tiketa jasotzera, eta gero kutxazainera joan zela ordaintzera, eta bost minutu inguru behar izango zituela. Mazonekin egindako bazkarian Pradasen izena entzun ote zuen galdetuta, ez zuela gogoratzen esan du.
Zure interesekoa izan daiteke
Carlos Mazonen dimisioak utzitako titularrak: "Laguntza nahi genuen, eskatu genuen, eta ez genuen inoiz jaso"
Generalitateko presidenteak dimisioa eman du GOIDIak 229 hildako utzi eta urtebetera, susperraldia "ondo bideratuta" dagoela eta Erkidegoak "garai berri bat" behar duela iritzita.
Jose Angel Agirrebengoa Nafarroako EAJko presidente ohia zendu da
Igande honetan hil da, gaixotasun luze baten ondorioz, Napar Buru Batzarreko presidentea ohia.
Mazonen GOIDI politikoa
2024ko urriaren 29an aurreikuspen okerra egin zuen Carlos Mazon Valentziako presidenteak. Erantzukizun osoa Espainiako Gobernuaren gain jartzen saiatu zen, eta arratsalde beltza zertan eman zuen ezkutatu zuen, bertsioa sarritan aldatuz.
Abalos ministro ohia epaitzea proposatu du 'Koldo' auziaren epaileak, talde kriminala egotzita
Leopoldo Puente Goreneko Zigor Salako magistratuak prozedura laburtuko autoa plazaratu du Garraio ministro ohiaren aurka, covid pandemian musukoak salerosteko kontratu irregularrak egitea leporatuta. Funtzionario-eroskeria, erakunde kriminaleko kide izatea, eragimen-trafikoa eta ondasun publikoak bidegabe erabiltzea egotzi dizkiote ministro ohiari.
Mazonek dimisioa eman du
Hala ere, Valentziako Gorteetan diputatu izaten jarraituko du eta ez ditu hauteskunde autonomikoak aurreratuko. Generalitateko jauregian egin du adierazpen instituzionala, eta bertan eman du erabakiaren berri; ostegunetik hausnarketan murgilduta egon omen da, karguan jarraitu ala ez erabakitzeko, eta asteburuan Feijoorekin hitz egin zuen.
Albiste izango dira: Mazonen erabakia, Estatuko fiskal nagusiaren aurkako epaiketa eta EAEko Aurrekontuen aurkezpena, sailez sail
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Maribel Vilaplanak lekuko gisa deklaratuko du gaur, sendagiria jaso ostean
Bitartean, gero eta jende gehiago hitz egiten ari da Mazonen balizko dimisio bati buruz eta Vicente Mompo haren ordezko gisa aukeratzeari buruz.
09:00etan emango du Mazonek bere erabakiaren berri: dimititu, hauteskundeak aurreratu edo karguari eutsi
Alderdi Popularraren presidenteak Carlos Mazonekin hitz egin zuen atzo. Valentziako Generalitateko presidenteak 09:00etan emango du bere erabakiaren berri. Ostegunean iragarri zuen hausnarketa prozesu pertsonala egin behar zuela.
Senideen elkarretaratzea Valentziako Generalitataren aurrean, Mazonek dimisioa eman dezakeela zabaldu denean
2024ko urriaren 29an hildakoen senideek elkarretaratzea egin dute gaur arratsaldean Valentziako Generalitateko Jauregiaren atarian, Carlos Mazon presidentearen dimisioa eskatzeko berriz ere, "365 egun beranduago iritsiko dena", salatu dute. Compromiseko kideek eta jarraitzaileek ere 'Mazon dimissio' zioen pankarta handi bat zabaldu dute toki horretan bertan.