Mazón dimite como presidente de la Generalitat Valenciana

Carlos Mazón ha anunciado su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana, tras el proceso de "reflexión personal" que anunció hace cuatro días y tras mantener varias "conversaciones" este domingo con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"La Generalitat necesita un nuevo tiempo" y que "no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie", ha proclamado, al tiempo que ha apelado "a la responsabilidad" de la mayoría parlamentaria (PP y Vox) para elegir nuevo jefe del Consell.

"Ya no puedo más", ha dicho Mazón, que ha recalcado que "por voluntad personal habría dimitido hace tiempo porque ha habido momentos insoportables" para él y para su familia.

"Sé que el ruido que hay alrededor de mi persona es la excusa perfecta para ocultar la asunción de responsabilidades del Gobierno", tanto por "la información errónea" del 29 de octubre, el día de la dana, como en el retraso en la ayuda y la "pésima reconstrucción".

Así lo ha hecho público el propio Mazón en una declaración institucional pasadas las 09:10 horas en el Palau de la Generalitat.

Sin embargo, seguirá como diputado en Les Corts Valencianes y no convocará elecciones autonómicas anticipadas.