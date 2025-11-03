VALENCIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Mazón dimite como presidente de la Generalitat Valenciana

Sin embargo, seguirá como diputado en Les Corts Valencianes y no convocará elecciones autonómicas anticipadas. Mazón ha apelado "a la responsabilidad" de la mayoría parlamentaria (PP y Vox) para elegir su sustituto o sustituta. En una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, Mazón ha anunciado su decisión tras un fin de semana de reflexión y tras varias conversaciones con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. 

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mazonek dimisioa eman du
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Carlos Mazón ha anunciado su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana, tras el proceso de "reflexión personal" que anunció hace cuatro días y tras mantener varias "conversaciones" este domingo con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"La Generalitat necesita un nuevo tiempo" y que "no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie", ha proclamado, al tiempo que ha apelado "a la responsabilidad" de la mayoría parlamentaria (PP y Vox) para elegir nuevo jefe del Consell.

"Ya no puedo más", ha dicho Mazón, que ha recalcado que "por voluntad personal habría dimitido hace tiempo porque ha habido momentos insoportables" para él y para su familia.

"Sé que el ruido que hay alrededor de mi persona es la excusa perfecta para ocultar la asunción de responsabilidades del Gobierno", tanto por "la información errónea" del 29 de octubre, el día de la dana, como en el retraso en la ayuda y la "pésima reconstrucción".

Así lo ha hecho público el propio Mazón en una declaración institucional pasadas las 09:10 horas en el Palau de la Generalitat.

Sin embargo, seguirá como diputado en Les Corts Valencianes y no convocará elecciones autonómicas anticipadas.

La DANA política de Mazón

VALENCIA, 29/10/2025.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (c), durante el funeral de Estado por las 237 víctimas de la dana celebrado este miércoles en Valencia con motivo del primer aniversario de la tragedia. EFE/ Kai Forsterling
18:00 - 20:00
La DANA política de Mazón

Mazón reconoce "errores propios" 

"Es momento de reconocer errores propios", ha admitido, y ha enumerado algunos: permitir que se generaran bulos, no pedir declaración de Emergencia Nacional y, "sobre todo, mantener la agenda de ese día (29 de octubre de 2024)".

"Sé que cometí errores, voy a vivir con ellos toda mi vida, he pedido perdón y hoy lo vuelvo a repetir, pero ninguno de ellos fue por cálculo político o mala fe. No sabíamos que el barranco del Poyo se desbordaba, no supimos que había fallecidos hasta la madrugada del 30 ni que la tragedia tuviera esa magnitud", ha asegurado.

Mazón (Alicante, 1974) preside el Partido Popular de la Comunitat Valenciana desde 2021, entonces bajo la dirección nacional de Pablo Casado, y presidente de la Generalitat desde 2023, tras ganar las elecciones autonómicas de mayo aunque sin mayoría, y gracias a cerrar dieciséis días después un pacto con Vox, que se convirtió en socio de gobierno hasta el verano siguiente, cuando salió del Consell y del resto de gobiernos autonómicos.

Concentración de familiares ante el Palau de la Generalitat Valenciana ante la posible dimisión de Mazón
Maribel Vilaplana declara hoy como testigo en la causa de la dana tras recibir el alta médica
El PP valenciano apoya a Mompó como sustituto de Mazón
Comunidad Valenciana España Política PP

Te puede interesar

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

El juez del Supremo propone juzgar al exministro Ábalos por organización criminal en el 'caso Koldo'

El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha dictado auto de procedimiento abreviado contra el exministro de Transportes por los contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia de la covid, hechos provisionalmente calificados como cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Cargar más
Publicidad
X