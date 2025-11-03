Los titulares que deja la dimisión de Carlos Mazón: "Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la recibimos"
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado su dimisión “porque ya no puede más”. Lo ha hecho en una declaración institucional sin preguntas, un año después de la DANA que dejó 229 víctimas mortales, y acompañado por los integrantes de su Consell, que han seguido el discurso sentados en primera fila.
A continuación, estos son algunos de los titulares que ha dejado su intervención:
Sobre su decisión
“Dimito porque ya no puedo más, ni tengo la fuerza para seguir liderando este trabajo.”
“La recuperación está bien encauzada; ahora la Generalitat necesita un nuevo tiempo.”
“Por voluntad personal habría dimitido hace tiempo, pero hoy ya no puedo más.”
“Estos meses han sido durísimos.”
Sobre la tragedia de la DANA
“Sé que cometí errores, lo reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida.”
“He pedido perdón y lo vuelvo a repetir, pero ninguno de mis errores fue por cálculo político o por mala fe.”
“No sabíamos que el barranco del Poyo se desbordaba, no supimos que había fallecidos hasta la madrugada del 30 ni que la tragedia tuviera esa magnitud.”
“Es momento de reconocer los errores propios.”
Ha admitido haber cometido fallos como permitir que se generaran bulos, no pedir la declaración de Emergencia Nacional —una decisión que ha reconocido que Feijóo tenía razón en aconsejar—, y “mantener la agenda de ese día”.
Críticas al Gobierno central
Ha denunciado “la falta de ayuda clamorosa” del Gobierno de España durante la gestión de la emergencia.
“Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la recibimos.”
Ha acusado al Ejecutivo español, “con su presidente a la cabeza”, de “haber negado herramientas en la reconstrucción solo para dañarnos políticamente”.
“Ha querido usar a las víctimas como ariete.”
“Sé que el ruido que hay alrededor de mi persona es la excusa perfecta para ocultar la asunción de responsabilidades del Gobierno.”
Ha hablado de “información errónea” el día de la DANA, del “retraso en la ayuda” y de la “pésima reconstrucción” posterior.
Incurrió "en ingenuidad manifiesta al creer que por recibir de forma amable al Gobierno la ayuda se iba a acelerar.”
“Mantener la agenda de ese día fue un error.”
Balance y despedida
Ha definido su comparecencia como un “balance personal” tras un año “duro, profundo y desgarrador”.
“Jamás un gobierno autonómico ha abordado un reto ni remotamente parecido.”
“Las heridas materiales se están curando, pero las secuelas emocionales siguen abiertas.”
Ha recordado que “el primer dolor sigue siendo el de las víctimas.
“Mi vida, también la política, cambió el 29 de octubre para siempre”.
"Espero que cuando baje un poco el ruido la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona".
Ha confiado en que su marcha “haga que se enfoque esta tragedia con la objetividad que requiere”.
Sobre el futuro político
“Apelo a la responsabilidad de la mayoría en Les Corts para elegir nuevo president.”
“La Comunitat Valenciana necesita un nuevo impulso, una nueva etapa de liderazgo.”
El anuncio de su renuncia llega tras el funeral de Estado por las víctimas de la DANA, celebrado hace unos días, donde Mazón fue increpado por algunos familiares. La decisión, según ha explicado, responde a un “proceso de reflexión personal” que concluye con su salida del cargo.
El presidente del Partido Popular habló ayer con Carlos Mazón. El presidente de la Generalitat Valenciana dará a conocer a las 9:00 horas su decisión, tras anunciar el jueves un proceso de reflexión personal