Carlos Mazonen dimisioak utzitako titularrak: "Laguntza nahi genuen, eskatu genuen, eta ez genuen inoiz jaso"
Generalitateko presidenteak dimisioa eman du GOIDIak 229 hildako utzi eta urtebetera, susperraldia "ondo bideratuta" dagoela eta Erkidegoak "garai berri bat" behar duela iritzita.
Carlos Mazon Generalitateko presidenteak dimisioa eman du, ezin duelako "gehiago", galderarik gabeko adierazpen instituzional batean. 229 hildako utzi zituen GOIDIa izan eta urtebetera agur esan du presidenteak Generalitateko kideekin batera egindako agerraldian.
Hona hemen bere dimisio iragarpenak utzi duen titularretako batzuk:
Erabakiari buruz
"Dimisioa ematen dut ezin dudalako gehiago, eta ez dudalako indarrik lan honen buru izaten jarraitzeko".
"Susperraldia ondo bideratuta dago; orain Generalitateak garai berri bat behar du."
"Borondate pertsonalagatik aspaldi dimitituko nukeen, baina ezin dut gehiago."
"Hilabete hauek oso gogorrak izan dira."
GOIDIaren tragediari buruz
"Badakit akatsak egin nituela, aitortzen dut eta haiekin biziko naiz bizitza osoan".
"Barkamena eskatu dut eta berriro esango dut, baina nire akatsetako bat ere ez zen izan kalkulu politikoagatik edo fede txarragatik".
"Ez genekien Poyoko amildegiak gainezka egingo zuenik, ez genuen jakin 30eko goizaldera arte inor hil zenik, ezta tragediak tamaina hori zuenik ere".
"Norberaren akatsak onartzeko unea da."
Hainbat akats egin izana onartu du, hala nola buloak sortu izana onartzea, Larrialdi Nazionalaren deklarazioa ez eskatzea (Feijook aholku hori eman ziola eta arrazoia zuela onartu du), eta "egun horretako agendari eustea".
Espainiako Gobernuari kritikak
Espainiako Gobernuak larrialdiaren kudeaketan izan duen "laguntza falta" salatu du.
"Laguntza nahi genuen, eskatu genuen eta ez genuen inoiz jaso".
Espainiako Gobernuari, "presidentea buru duela", bera "politikoki kaltetzeko soilik berreraikuntzan tresnak ukatu izana" leporatu dio.
"Biktimak ahari gisa erabili nahi izan ditu."
"Badakit nire inguruan dagoen zarata aitzakia ezin hobea dela Gobernuaren erantzukizunak bere gain hartzea ezkutatzeko."
GOIDIaren eguneko "informazio okerra", "laguntzaren atzerapena" eta ondorengo "berreraikuntza kaskarra" aipatu ditu.
Inozo jokatu zuela adierazi du, uste baitzuen "laguntza bizkortu egingo zela, Gobernuari adeitasunez harrera egiteagatik".
"Egun hartako agenda mantentzea akats bat izan zen".
Balantzea eta agurra
Agerraldia "balantze pertsonal" gisa definitu du, urte "gogor, sakon eta urratzaile" baten ostean.
"Gobernu autonomiko batek ez dio inoiz aurre egin horrelako erronka bati".
"Zauri materialak sendatzen ari dira, baina ondorio emozionalek irekita jarraitzen dute."
Gogorarazi duenez, "min nagusia biktimena da".
"Nire bizitza, baita politika ere, urriaren 29an betiko aldatu zen".
Bere martxari esker "tragedia hau behar duen objektibotasunarekin enfokatzea" espero duela adierazi du.
Etorkizun politikoari buruz
"Les Cortseko gehiengoaren erantzukizuna eskatzen dut presidente berria aukeratzeko".
"Valentziako Erkidegoak bultzada berri bat behar du, lidergo-etapa berri bat".
Duela egun batzuk GOIDIaren biktimen aldeko Estatu hileta egin zuten, eta, bertan, senide batzuek errieta eginzioten. Erabakia, azaldu duenez, "hausnarketa prozesu pertsonal bati "erantzuten dio, eta kargua uztearekin amaitzen da.
