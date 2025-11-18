El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Koldo ha provocado una oleada de reacciones entre los principales partidos navarros, que han intensificado sus críticas o marcado distancias. El documento menciona la denuncia de UPN relativa a presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras de los túneles de Belate y plantea que, si así lo decide el magistrado del Tribunal Supremo, esta adjudicación podría incorporarse a la causa especial que investiga otras contrataciones públicas.

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado que el informe “respalda” la denuncia interpuesta por su formación, y considera que la presidenta María Chivite “está cada día más acorralada”.

Desde el PP navarro, su presidente, Javier García, ha afirmado que, ante “la gravedad del contenido” del nuevo informe, “ya no sirven las auditorías externas” anunciadas por el Gobierno foral, y que la “única salida” de Chivite “es la dimisión”.

El PSN, por su parte, ha centrado su reacción en la figura del exdirigente socialista Santos Cerdán, al que aluden las informaciones recogidas por la UCO. En un comunicado, los socialistas han considerado que los hechos descritos son “una actuación inaceptable, impropia de la responsabilidad política que debería ejercerse con rigor, transparencia y respeto institucional”.

Los socialistas navarros sostienen que la ciudadanía “merece más respeto”, y que comportamientos como los señalados en el informe resultan “gravemente perjudiciales para la confianza pública”.