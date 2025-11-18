Corrupción política
Los partidos navarros elevan el tono tras el informe de la UCO sobre Cerdán

UPN y PP de Navarra cargan contra la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, mientras que el PSN centra su reacción en la “actuación inaceptable” del exdirigente socialista Santos Cerdán.
GRAFCAV6398. PAMPLONA, 13/11/2025.-El Debate del Estado de la Comunidad Foral ha arrancado con la intervención de la presidenta María Chivite, quien sin límite de tiempo expondrá la gestión de su Ejecutivo, tras lo que tomarán la palabra los diferentes portavoces parlamentario.Tras unas breves palabras del presidente del Parlamento, Unai Hualde, detallando las normas de la sesión, Chivite ha subido al estrado donde tras dar la bienvenida ha dejado ya el primero de sus mensajes: "Somos la comunidad con mayor calidad de vida de España y ofrecemos una estabilidad política e institucional que constata una manera de hacer las cosas que funciona". EFE/ Jesús Diges
Imagen de archivo de la presidenta navarra, María Chivite. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Nafarroako alderdiek tonua goratu dute UCOk "Koldo auziari" buruz egindako azken txostenaren ostean
author image

EITB

Última actualización

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Koldo ha provocado una oleada de reacciones entre los principales partidos navarros, que han intensificado sus críticas o marcado distancias. El documento menciona la denuncia de UPN relativa a presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras de los túneles de Belate y plantea que, si así lo decide el magistrado del Tribunal Supremo, esta adjudicación podría incorporarse a la causa especial que investiga otras contrataciones públicas.

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado que el informe “respalda” la denuncia interpuesta por su formación, y considera que la presidenta María Chivite “está cada día más acorralada”.

Desde el PP navarro, su presidente, Javier García, ha afirmado que, ante “la gravedad del contenido” del nuevo informe, “ya no sirven las auditorías externas” anunciadas por el Gobierno foral, y que la “única salida” de Chivite “es la dimisión”.

El PSN, por su parte, ha centrado su reacción en la figura del exdirigente socialista Santos Cerdán, al que aluden las informaciones recogidas por la UCO. En un comunicado, los socialistas han considerado que los hechos descritos son “una actuación inaceptable, impropia de la responsabilidad política que debería ejercerse con rigor, transparencia y respeto institucional”.

Los socialistas navarros sostienen que la ciudadanía “merece más respeto”, y que comportamientos como los señalados en el informe resultan “gravemente perjudiciales para la confianza pública”. 

