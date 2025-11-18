Un informe de la UCO sostiene que el PNV pidió a Cerdán el nombramiento de tres cargos públicos
Una nota del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán enviada al ex asesor ministerial Koldo García revela que el PNV pidió al Gobierno de España el nombramiento de tres cargos públicos, tras apoyar la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a Moncloa.
Esta es una de las revelaciones que recoge el último informe la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las relaciones entre las empresas Acciona y Servinabar, y que dio lugar a los registros que ordenó la pasada semana el juez del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en oficinas de Acciona en Bilbao, Madrid y Sevilla.
Según el informe, el 7 de junio de 2018, Cerdán envió un correo a Jose Guillermo Berlanga, asistente técnico del PSOE en el Congreso, con tres archivos. "Buenas tardes, Jose, imprime estas tres hojas y se las das a Koldo y que se las entregue a José Luis (Ábalos)", nombrado ministro de Fomento justo el día antes, 6 de junio.
De los tres archivos, existe uno denominado "peticiones nombramientos" respecto del cual la UCO entiende que "por parte del PNV se le habría solicitado a Santos Cerdán el nombramiento de tres cargos públicos, con motivo de la formación de Gobierno que se estaba llevando a cabo tras la moción de censura en 2018".
El documento solo especificaba el nombre de "Javier Cachón, en el Ministerio de Medio Ambiente". "Mantenerlo en la Dirección de Evaluación Ambiental, fue nombrado por Zapatero y es muy buen profesional", señalaba. Y añadía, "un puesto importante en Adif" y "un puesto importante en INI o SEPI". "Estos dos me tienen que decir los nombres el lunes. Vienen del PNV el lunes por la tarde para decirme y explicarme", precisó el ex dirigente socialista.
Los investigadores llaman la atención sobre la propuesta de mantener a Javier Cachón en la Dirección de Evaluación Medio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, "puesto que éste habría sido el encargado de firmar la declaración de impacto medio ambiental favorable para Mina Muga el 31 de octubre de 2019".
Mina Muga, en Navarra, habría sido la primera adjudicación a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona y Servinabar, que en 2015 habrían firmado un "acuerdo de colaboración" para "explotar futuras oportunidades de negocio".
PNV niega "ninguna vinculación"
La reacción del PNV a las informaciones publicadas este martes no ha tardado en llegar. Fuentes de la formación jeltzale niegan "ninguna vinculación" en relación con la trama de corrupción que investiga la Guardia Civil y que implica a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.
Asimismo, el PNV asegura desconocer "las supuestas peticiones" que, de acuerdo con el informe de la UCO conocido hoy, los jeltzales habrían hecho con nombramientos de tres cargos públicos del Estado. En la misma línea, niegan también, "de forma rotunda", que estos supuestos nombramientos tuvieran "ningún tipo de relación con la moción de censura" que tuvo lugar en mayo de 2018.
Te puede interesar
El consejero Pérez Iglesias dice que "hay posibilidades" de ir resolviendo los desencuentros con EHU
Preguntado por si este enfrentamiento con el rector de EHU, Joserramón Bengoetxea, responde a cuestiones políticas, Pérez Iglesias ha respondido que Bengoetxea ya ha manifestado que eso no es así. "Él dijo que no y debe creerle", ha concluido.
Martxoak 3 y Sanfermines 78 piden que el Estado reconozca plenamente a las "víctimas del franquismo sin Franco"
Presentarán mociones en varios ayuntamientos solicitando la adhesión de los grupos del pleno para instar al Gobierno a reconocer la responsabilidad del Estado y dar pasos reales para garantizar el derecho a la verdad. Asimismo, la asociación 3 de marzo se siente dolida y ninguneada, después de que el Patronado de la Fundación Memorial 3 de Marzo se haya reunido sin contar con ellos.
La UCO señala que la empresa vinculada a Cerdán recibía "el 2% de las adjudicaciones" logradas con Acciona
El informe revela también que el "entorno familiar" de Cerdán también se benefició de Servinabar, mediante el cobro de nóminas, alquileres de casas y una tarjeta de crédito.
El TS imputa a un ex directivo de Acciona y a dos subordinados tras los últimos registros del 'caso Koldo'
Los imputados son Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte y Manuel José García. El magistrado instructor Leopoldo Puente ha levantado el secreto de la pieza en la que ordenó ocho registros el pasado viernes, entre ellos, a las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao y a las empresas Erkolan y Noran en San Sebastián, supuestamente vinculadas con la trama.
Karmele Tubilla, alcaldesa de Santurtzi: "La supuesta filtración del ejercicio teórico no se puede demostrar"
La alcaldesa del PNV, Karmele Tubilla, ha destituido a la concejala de Seguridad, Sonia López, tras la supuesta filtración de un proceso de oposición a la Policía Municipal en Santurtzi. En la rueda de prensa celebrada en el consistorio, Tubilla ha afirmado que hubo un error en la custodia de las preguntas, que las preguntas llegaron a un e-mail, pero que eso no significa que fueran trasladadas a otras personas. En relación a López, ha dicho que va renunciar a su acto de concejala por "motivos personales".
El lehendakari Pradales pide a Madrid y París que cumplan los compromisos para la conexión con el TAV
"Lo que pediría a ambos ministros es que trabajen para que cumplan los compromisos adquiridos con la alta velocidad ante la Comisión Europea", ha señalado el lehendakari Pradales en París, al comienzo de una visita de dos días a la capital francesa. En declaraciones a la prensa, se ha quejado de que los vascos siguen "desconectados en alta velocidad" y eso "es un elemento que limita claramente nuestro desarrollo y nuestra competitividad", ha señalado.
Derriban la cruz del monte Morkaiko de Elgoibar, construida por el franquismo
El Ayuntamiento de Elgoibar, que ha convocado para esta tarde una Junta de Portavoces, ha hecho público un comunicado en el que asegura que para los vecinos del municipio esta cruz "no es un lugar de recuerdo o exaltación del régimen franquista" sino que ha perdido su significado original y es identificada con el montañismo.
Díez Antxustegi afirma que, si el 31 de diciembre no se ha cumplido el Estatuto, el PNV verá qué decisión adopta
En una entrevista en Radio Vitoria, Díez Antxustegi ha emplazado a cumplir los acuerdos políticos adquiridos por Sánchez con el PNV y, sobre todo, el cumplimiento del Estatuto de Gernika. Además, ha señalado que su partido apoyará a Sánchez mientras cumpla los acuerdos, y ha advertido de que "no se puede resistir" solo para "dormir en el colchón de La Moncloa".
ELA denunciará esta semana a Confebask por considerar que "entre sus obligaciones" está negociar el salario mínimo
El secretario general del sindicato ELA, Mitxel Lakuntza, ha afirmado en Euskadi Irratia que "lo que pedimos es que un juez diga a Confebask que se tiene que sentar con nosotros para hablar sobre este asunto".