Una nota del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán enviada al ex asesor ministerial Koldo García revela que el PNV pidió al Gobierno de España el nombramiento de tres cargos públicos, tras apoyar la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a Moncloa.

Esta es una de las revelaciones que recoge el último informe la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las relaciones entre las empresas Acciona y Servinabar, y que dio lugar a los registros que ordenó la pasada semana el juez del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en oficinas de Acciona en Bilbao, Madrid y Sevilla.



Según el informe, el 7 de junio de 2018, Cerdán envió un correo a Jose Guillermo Berlanga, asistente técnico del PSOE en el Congreso, con tres archivos. "Buenas tardes, Jose, imprime estas tres hojas y se las das a Koldo y que se las entregue a José Luis (Ábalos)", nombrado ministro de Fomento justo el día antes, 6 de junio.



De los tres archivos, existe uno denominado "peticiones nombramientos" respecto del cual la UCO entiende que "por parte del PNV se le habría solicitado a Santos Cerdán el nombramiento de tres cargos públicos, con motivo de la formación de Gobierno que se estaba llevando a cabo tras la moción de censura en 2018".



El documento solo especificaba el nombre de "Javier Cachón, en el Ministerio de Medio Ambiente". "Mantenerlo en la Dirección de Evaluación Ambiental, fue nombrado por Zapatero y es muy buen profesional", señalaba. Y añadía, "un puesto importante en Adif" y "un puesto importante en INI o SEPI". "Estos dos me tienen que decir los nombres el lunes. Vienen del PNV el lunes por la tarde para decirme y explicarme", precisó el ex dirigente socialista.

Los investigadores llaman la atención sobre la propuesta de mantener a Javier Cachón en la Dirección de Evaluación Medio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, "puesto que éste habría sido el encargado de firmar la declaración de impacto medio ambiental favorable para Mina Muga el 31 de octubre de 2019".



Mina Muga, en Navarra, habría sido la primera adjudicación a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona y Servinabar, que en 2015 habrían firmado un "acuerdo de colaboración" para "explotar futuras oportunidades de negocio".

PNV niega "ninguna vinculación"

La reacción del PNV a las informaciones publicadas este martes no ha tardado en llegar. Fuentes de la formación jeltzale niegan "ninguna vinculación" en relación con la trama de corrupción que investiga la Guardia Civil y que implica a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.

Asimismo, el PNV asegura desconocer "las supuestas peticiones" que, de acuerdo con el informe de la UCO conocido hoy, los jeltzales habrían hecho con nombramientos de tres cargos públicos del Estado. En la misma línea, niegan también, "de forma rotunda", que estos supuestos nombramientos tuvieran "ningún tipo de relación con la moción de censura" que tuvo lugar en mayo de 2018.