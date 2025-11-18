EAJk hiru kargu publiko izendatzea eskatu zion Cerdani, UCOren txosten baten arabera
Informazio zabaldu eta berahala, EAJk ukatu egin du Guardia Zibilaren txostenean jasotakoa. Jeltzaleek esan dute ez dutela inolako loturarik 'Koldo auzia' dela eta ikertzen ari diren ustelkeria sareakin, eta ziurtatu dute aipatzen diren izendapen eskarien inguruan ez dakitela ezer.
'Koldo auzia' delakoa ikertzen ari den Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboak (UCO, gaztelaniaz) bere azken txostenean jasotako hainbat informazio ezagutu dira gaur, eta horien artean, EAJ ageri da. Ikerketaren arabera, EAJk hiru kargu publiko izendatzea eskatu zion Santos Cerdan PSOEko Antolakuntza idazkari izandakoari, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuaren presidente izatea ahalbidetu zuen zentsura-mozioa babestu eta gero.
Cerdanek, 2018ko ekainaren 7an, Jose Guillerno Berlanga PSOEko kideari igorritako mezu elektroniko batean legoke jasota EAJren eskaria. Hiru artxibo zituen atxikita mezuak, eta horiek inprimatzeko eta Koldo Garcia Garraio Ministerioko aholkulari ohiari eskura emateko eskatzen zion, azken horrek Jose Luis Abalos Garraio ministro izandakoaren esku utzi zitzan.
Hiru artxibo horietako batek "Izendapen eskariak" goiburua zuen, eta UCOk ondorioztatu du EAJk Cerdani hiru kargu publiko izendatzea eskatu ziola, 2018ko zentsura-mozioari babesa azaldu ondoren. Javier Cachonen izena bakarrik azaleratu da, usteko izendapen eskari horien artean. Cachon Ingurumen Ministerioan mantentzea eskatzen zen.
Bestetik, "Adifen postu bat" eta "INIn edo SEPIn postu garrantzitsu bat" ere aipatzen ziren. Azken horien inguruan, mezuak honakoa zioen, betiere, ikertzaileek zabaldutakoaren arabera: "Astelehenean esango dizkidate izenak. EAJkoak etorriko dira astelehen arratsaldean, esatera eta azaltzera".
Cachon Ingurumen ministerioan izendatzeko ustez egindako eskarian jarri dute azpimarra berezia ikertzaileek. Bera izan zen Zangozako Muga meategiaren aldeko ingurumen baimena izenpetu zuena eta hor ikusi dute ikertzen ari diren ustelkeria sarearekin lotura: Accionak eta Servinabarrek 2015en elkarrekin eratutako aldi baterako enpresa-elkarteari esleitutako lehen obra publikoa Muga meategia ustiatzeko lanak izan ziren.
Joan den astean, Accionaren egoitzetan egindako miaketen emaitzak dira gaur jakinarazi diren informazioak. Guardia Zibilaren azken txostenak dio Accionaren bidez lortutako esleipenen % 2 jasotzen zuela Cerdanekin lotutako Servinabar enpresak.
EAJk dena ukatu du
Informazioa zabaldu eta berehala, EAJri buruz esandakoa ukatu dute iturri jeltzaleek. Ziurtatu dute ez duela inolako loturarik Guardia Zibila ikertzen ari den ustezko ustelkeria sarearekin, eta aipatzen diren izendapen eskarien berri ere ez dutela azaldu dute.
Halaber, goitik behera ukatu dute ustezko izendapen horiek Sanchez presidente izendatzeko zentsura-mozioarekin zerikusia dutenik.
