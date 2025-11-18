Ustelkeria politikoa
UCOk Cerdani buruz egindako azken txostenak hautsak harrotu ditu Nafarroan

UPNk eta Nafarroako PPk Maria Chivite Foru Gobernuko presidentearen aurka egin dute, eta PSNk, berriz, Santos Cerdan buruzagi sozialista ohiaren "jokabide onartezina" deitoratu du.

GRAFCAV6398. PAMPLONA, 13/11/2025.-El Debate del Estado de la Comunidad Foral ha arrancado con la intervención de la presidenta María Chivite, quien sin límite de tiempo expondrá la gestión de su Ejecutivo, tras lo que tomarán la palabra los diferentes portavoces parlamentario.Tras unas breves palabras del presidente del Parlamento, Unai Hualde, detallando las normas de la sesión, Chivite ha subido al estrado donde tras dar la bienvenida ha dejado ya el primero de sus mensajes: "Somos la comunidad con mayor calidad de vida de España y ofrecemos una estabilidad política e institucional que constata una manera de hacer las cosas que funciona". EFE/ Jesús Diges
Maria Chivite Nafarroako presidentearen artxiboko irudia. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboak (UCO) Koldo auziari buruz egindako azken txostenak erreakzio-uholdea eragin du Nafarroako alderdien artean. Belateko tunelen obren esleipenean izandako ustezko irregulartasunen inguruan UPNk egindako salaketa aipatzen du dokumentuak, eta Auzitegi Goreneko magistratuak hala erabakiz gero, esleipen hori beste kontratazio publiko batzuk ikertzen dituen auzi berezian sar litekeela planteatzen du.

Cristina Ibarrola UPNko presidenteak adierazi duenez, bere alderdiak jarritako salaketa "babesten" du txostenak, eta Maria Chivite presidentea "gero eta seinalatuago" dagoela uste du.

Ildo berean, Javier Garcia Nafarroako PPko presidenteak adierazi du, txosten berriaren "edukiaren larritasunaren aurrean", Foru Gobernuak iragarritako "kanpoko ikuskapenek jada ez” dutela balio, eta Chiviteren "irteera bakarra dimisioa” dela.

PSNk, bere aldetik, Santos Cerdan buruzagi sozialista ohiaren inguruan hitz egin du, UCOk bildutako informazioa aipatuz. Ohar batean, sozialistek adierazi dute deskribatutako gertakariak "onartezinak" direla, "ez dagokiolako zorroztasunez, gardentasunez eta errespetu instituzionalarekin egin beharko litzatekeen erantzukizun politikoari”.

Nafarroako sozialisten arabera, herritarrek "errespetu handiagoa merezi dute", eta txostenean adierazitako jokabideak "oso kaltegarriak dira konfiantza publikoarentzat".

Nafarroako Gobernua María Chivite PSN UPN Nafarroako PP Ustezko ustelkeria politikoa Politika

Martxoak 3 eta Sanfermines 78 elkarteek Estatuari eskatu diote Francorik gabeko frankismoaren biktimak aitortzeko

Mozioak aurkeztuko dituzte hainbat udaletan osoko bilkurako taldeen atxikimendua eskatzeko eta udalbatzek Gobernuari eskatu diezaioten Estatuaren erantzukizuna onar dezala eta egiarako eskubidea bermatzeko benetako urratsak eman ditzala. Era berean, martxoaren 3ko elkartea minduta eta gutxietsita sentitu da, Martxoaren 3ko Memorialaren Fundazioko Patronatuak bilera egin duelako haiekin kontatu gabe.

Karmele Tubilla Santurtzi alkatea
Karmele Tubilla, Santurtziko alkatea: "Ez dago frogatuta injerentziarik izan dela azterketa teorikoan"

Karmele Tubilla EAJren Santurtziko alkateak azaldu duenez, pasa den urriaren 6an erabaki zuen Sonia Lopez Segurtasun zinegotziari ardura guztiak kentzea, batik bat, oposizioari lotutako informazio garrantzitsua ezkutatzeagatik. Galderak e-mailean jaso arren, ezin izan dute frogatu horiek filtratu egin zituenik. Oposaketak aurrera jarraitzen du eta Lopezek zinegotzi akta uzteko asmoa agertu du. 

