PRINCIPALES TITULARES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Será noticia: Viaje del lehendakari a Paris, segunda jornada del juicio contra antiabortistas y Zelenski en Madrid

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
El Lehendakari, Imanol Pradales REMITIDA / HANDOUT por IREKIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 06/11/2025
El lehendakari Imanol Pradales, en una imagen de archivo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Lehendakariaren bidaia ofiziala Parisera, antiabortisten kontrako epaiketaren bigarren eguna eta Zelenski Madrilen
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 18 de noviembre de 2025:

Viaje del lehendakari a Paris: El lehendakari Imanol Pradales inicia un viaje oficial de dos días a París con el objetivo de “reforzar las relaciones institucionales, europeas y culturales Euskadi-Francia”. Según ha informado el Gobierno Vasco, el lehendakari desarrollará una agenda que incluye reuniones con responsables políticos, académicos y culturales, “consolidando la proyección internacional de Euskadi”.

Segunda jornada del juicio contra antiabortistas: El juicio contra las 21 personas que realizaron concentraciones antiabortistas frente a la clínica Askabide de Vitoria-Gasteiz continúa con la declaración de los acusados. Éstos deberán responder por un presunto delito de coacciones por el que se piden cinco meses de cárcel, sustituibles por 100 días de trabajos en beneficio de la comunidad. 

- Zelenski en Madrid: El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski visita España para recabar más ayuda miliar a su país frente a la agresión rusa, y durante la que se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y con representantes de la industria de defensa española. 

Guerra Rusia - Ucrania Madrid Volodimir Zelenski Vitoria-Gasteiz París Política Imanol Pradales Guerra en Ucrania Juicios

Te puede interesar

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Arnaldo Otegi cree que el Gobierno Vasco no quiere pactos con EH Bildu

Arnaldo Otegi cree que el Gobierno Vasco no quiere pactos con EH Bildu. Ha destacado en una entrevista en Egun On que hay una decisión política detrás de eso. El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado además que "hay cosas que se dicen con mucha ligereza" y que "hay que tener cuidado de qué adjetivos utilizamos en el debate político".  Por otro lado, ha subrayado que Bingen Zupiria declaró que "la manifestación que estaba convocada por Euskal Hintxak o por aficionados no estaba legalizada y autorizada. Nosotros no dijimos que estaba mintiendo. Tú puedes pensar, igual está mintiendo o quizás no tiene ese dato a esa hora". 

Cargar más
Publicidad
X