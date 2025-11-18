Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 18 de noviembre de 2025:

- Viaje del lehendakari a Paris: El lehendakari Imanol Pradales inicia un viaje oficial de dos días a París con el objetivo de “reforzar las relaciones institucionales, europeas y culturales Euskadi-Francia”. Según ha informado el Gobierno Vasco, el lehendakari desarrollará una agenda que incluye reuniones con responsables políticos, académicos y culturales, “consolidando la proyección internacional de Euskadi”.

- Segunda jornada del juicio contra antiabortistas: El juicio contra las 21 personas que realizaron concentraciones antiabortistas frente a la clínica Askabide de Vitoria-Gasteiz continúa con la declaración de los acusados. Éstos deberán responder por un presunto delito de coacciones por el que se piden cinco meses de cárcel, sustituibles por 100 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

- Zelenski en Madrid: El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski visita España para recabar más ayuda miliar a su país frente a la agresión rusa, y durante la que se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y con representantes de la industria de defensa española.