Albiste izango dira: Lehendakariaren bidaia ofiziala Parisera, antiabortisten kontrako epaiketaren bigarren eguna eta Zelenski Madrilen

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Imanol Pradales lehendakaria, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press
EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko azaroaren 18an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Lehendakariaren bidaia ofiziala Parisera: Imanol Pradales lehendakariak bidaia ofiziala egingo du Parisera gaur biharretan “Euskadi eta Frantziaren arteko harreman instituzionalak, europarrak eta kulturalak indartzea” helburu. Bi eguneko egonaldian, goi mailako arduradun politiko, akademiko eta kulturalekin bilduko da, nazioartean EAEren presentzia sendotzeko.

- Antiabortisten kontrako epaiketaren bigarren eguna: Gasteizko Askabide klinikaren aurrean protestak egiteagatik epaitzen ari diren 21 antiabortistek deklaratuko dute gaur, epaiketaren lehen egunean langile eta pazienteek jazarpena salatu eta gero. Fiskaltzak bost hilabeteko espetxealdia edo komunitatearen aldeko lanak egitea eskatu du akusatuentzat. 

- Zelenski Madrilen: Volodimir Zelenski Ukrainako presidentea Espainiara joango da laguntza militarra lortzeko asmoz. Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearekin ez ezik, arma industriako hainbat ordezkarirekin elkartuko da. 

Errusia-Ukraina gerra Madril Volodimir Zelenski Gasteiz París Politika Imanol Pradales Ukrainako gerra Epaiketak

Arnaldo Otegik uste du Jaurlaritzak ez duela EH Bildurekin itunik nahi

Arnaldo Otegik uste du Eusko Jaurlaritzak ez duela EH Bildurekin itunik nahi. Are gehiago, horren atzetik erabaki politiko bat dagoela ziurtatu du Egun On saioan egindako elkarrizketan. Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak adierazi du , gainera, "arinkeria handiarekin esaten direla gauza batzuk" eta "kontuz" aritu behar dela "zein adjektibo erabiltzen ditugun eztabaida politikoan".  Bestalde, azpimarratu du Bingen Zupiriak adierazi zuela "Euskal Hintxek edo zaletuek deituta zegoen manifestazioa ez zegoela legeztatuta eta baimendua. Guk ez genuen esan gezurretan ari zela. Zuk pentsa dezakezu, agian gezurretan dago edo agian ez dauka datu hori ordu horretan". 

