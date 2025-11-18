Askabideren aurrean egindako kontzentrazioengatik auzipetuek gaur deklaratuko dute Gasteizen
21 akusatuek deklaratuko dute gaur, atzo lekukoek klinikaren aurrean presio "etengabea" egiten zutela esan ostean. Fiskaltzak dio hertsapenak egon zirela.
Duela hiru urte Gasteizko Askabide klinikaren aurrean abortuaren aurkako kontzentrazioak egin zituzten 21 pertsonen aurkako epaiketa hasi da, atzo 27 lekukok deklaratu zuten. Gaur jarraituko du epaiketak, eta akusatuek bost hilabeteko kartzela-zigorra eskatzen duten ustezko derrigortze-delituagatik erantzun beharko dute, gizartearentzako 100 eguneko lanengatik ordezkatu daitezkeenak.
Lehen egunean, Igor Elberdin zentroko gerenteak adierazi du manifestariek egiten zuten presioa "etengabea" zela. Azaldu duenez, urtean bitan eta 40 egunez abortuaren aurkako taldeek egunero egin zuten elkarretaratzea klinikaren aurrean, errezatzeko, arrosarioak eramanez eta kartelak erakusten, txandaka antolatuta, "ahal duten guztia bertan egonez".
"Etengabeko zerbait zen, egun osoa. Kartelak erakusten dizkizute, seinalatzen zaituzte, ozen otoitz egiten dute, argazkiak ateratzen dizkigute... Astakeriak esateko errezoak erabiltzen dituzte", kontatu du. Askabidek, akusazio partikular gisa aurkeztu denak, 2.000 euroko kalte-ordaina eskatu du.
Elberdinen salaketen ondoren, urruntze-aginduak eman ziren eta kontzentrazioak inguruko plaza batean egiten ari dira. Zentroaren arabera, langileak eta pazienteak "askoz lasaiago" daude.
Atzo, halaber, "beldurtuta" eta "seinalatuta" sentitu ziren langile batek eta paziente batek deklaratu zuten , bai eta hainbat aldiz bertaratu ziren Udaltzaingoko eta Ertzaintzako agenteek ere. Agenteek bat egin zuten elkarretaratzeak baketsuak zirela, parte-hartzaileak otoitz egiten ari zirela eta kartelak "ez zirela irain iraingarriak zuzenak" esatean.
Defentsak absoluzioa eskatu du, eta akusatuek adierazpen askatasuna soilik erabiltzen zutela esan du. Abokatuetako batek adierazi duenez, klinikak "abortu librea" dioen kartel bat erakusten badu, bezeroak "abortuari ez" dioen batekin aurrean jar daitezke.
Bestalde, Askabideko arduradun Naroa Iturrik ziurtatu duenez, "epaiketara iristea garaipena da guretzat", eta klinika horien inguruan segurtasun-perimetroa legez ezartzea eskatu du, "lasai" lan egin ahal izateko.
Epaiketa
Naroa Iturri, Askabide Klinika: "Epaiketara iristea garaipen bat da guretzat"
Naroa Iturri Askabide klinikako arduradunetako batek adierazi duenez, beraiek nahi dutena da beren kliniken inguruan segurtasun perimetro bat legez ezartzea, lasai lan egin ahal izan dezaten.
