Los acusados por las concentraciones ante Askabide declararán hoy en Vitoria-Gasteiz

El juicio contra las 21 personas que realizaron concentraciones antiabortistas frente a la clínica Askabide de Vitoria-Gasteiz hace tres años ha comenzado con la declaración de los 27 testigos citados. La vista continuará hoy, cuando los acusados deberán responder por un presunto delito de coacciones por el que se piden cinco meses de cárcel, sustituibles por 100 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

En la primera jornada, el gerente del centro, Igor Elberdin, ha asegurado que la presión que ejercían los manifestantes era “constante”. Ha explicado que, dos veces al año y durante 40 días, los grupos antiabortistas se han concentrado a diario frente a la clínica para rezar, portar rosarios y mostrar carteles, organizados en turnos “para permanecer ahí todo lo que puedan”.

“Era algo continuo, todo el día. Te enseñan carteles, te señalan, rezan en alto, nos han llegado a sacar fotos… Utilizan los rezos para decir barbaridades”, ha relatado. Askabide, que se ha personado como acusación particular, reclama una indemnización de 2.000 euros.

Tras las denuncias de Elberdin, se dictaron órdenes de alejamiento y las concentraciones se realizan ahora en una plaza cercana. Según el centro, trabajadoras y pacientes están “mucho más tranquilas”.

Ayer también han declarado una trabajadora y una paciente que se sintieron “intimidadas” y “señaladas”, además de agentes de la Policía Local y de la Ertzaintza que acudieron en diversas ocasiones. Los agentes han coincidido en que las concentraciones eran pacíficas, que los participantes estaban rezando y que los carteles “no eran insultos ofensivos directos”.

La defensa pide la libre absolución y sostiene que los acusados solo ejercían su libertad de expresión. Uno de los abogados ha afirmado que, si la clínica exhibe un cartel de “aborto libre”, sus clientes pueden situarse delante con uno que diga “no al aborto”.

Por su parte, la responsable de Askabide Naroa Iturri ha asegurado que “llegar a juicio es una victoria para nosotros” y ha reclamado que se establezca legalmente un perímetro de seguridad alrededor de estas clínicas para poder trabajar “con tranquilidad”.