Los acusados por las concentraciones ante Askabide declararán hoy en Vitoria-Gasteiz
El juicio contra las 21 personas que realizaron concentraciones antiabortistas frente a la clínica Askabide de Vitoria-Gasteiz hace tres años ha comenzado con la declaración de los 27 testigos citados. La vista continuará hoy, cuando los acusados deberán responder por un presunto delito de coacciones por el que se piden cinco meses de cárcel, sustituibles por 100 días de trabajos en beneficio de la comunidad.
En la primera jornada, el gerente del centro, Igor Elberdin, ha asegurado que la presión que ejercían los manifestantes era “constante”. Ha explicado que, dos veces al año y durante 40 días, los grupos antiabortistas se han concentrado a diario frente a la clínica para rezar, portar rosarios y mostrar carteles, organizados en turnos “para permanecer ahí todo lo que puedan”.
“Era algo continuo, todo el día. Te enseñan carteles, te señalan, rezan en alto, nos han llegado a sacar fotos… Utilizan los rezos para decir barbaridades”, ha relatado. Askabide, que se ha personado como acusación particular, reclama una indemnización de 2.000 euros.
Tras las denuncias de Elberdin, se dictaron órdenes de alejamiento y las concentraciones se realizan ahora en una plaza cercana. Según el centro, trabajadoras y pacientes están “mucho más tranquilas”.
Ayer también han declarado una trabajadora y una paciente que se sintieron “intimidadas” y “señaladas”, además de agentes de la Policía Local y de la Ertzaintza que acudieron en diversas ocasiones. Los agentes han coincidido en que las concentraciones eran pacíficas, que los participantes estaban rezando y que los carteles “no eran insultos ofensivos directos”.
La defensa pide la libre absolución y sostiene que los acusados solo ejercían su libertad de expresión. Uno de los abogados ha afirmado que, si la clínica exhibe un cartel de “aborto libre”, sus clientes pueden situarse delante con uno que diga “no al aborto”.
Por su parte, la responsable de Askabide Naroa Iturri ha asegurado que “llegar a juicio es una victoria para nosotros” y ha reclamado que se establezca legalmente un perímetro de seguridad alrededor de estas clínicas para poder trabajar “con tranquilidad”.
Juicio
Naroa Iturri, Clínica Askabide: "Llegar a juicio es una victoria para nosotros"
Naroa Iturri, una de las responsables de la clínica Askabide, asegura que lo que ellos quieren es que se establezca legalmente un perímetro de seguridad alrededor de sus clínicas para que puedan trabajar tranquilamente.
Te puede interesar
Al menos cuatro kilómetros de retenciones en la N-1 en Legorreta tras un accidente entre dos vehículos
Un siniestro registrado esta mañana en el kilómetro 425 de la N-1 en Legorreta, en sentido Irun, ha obligado a cortar la carretera y a desviar el tráfico por la salida 422. Aunque ya se ha reabierto un carril, persisten retenciones de unos cuatro kilómetros.
Un panetone vasco competirá en Italia en una gran final internacional
En la gran final se batirán el cobre los diez mejores panetones ibéricos del año. Martxel Iridoy, de la pastelería Tate de Markina-Xemein, nos desvela qué lleva su receta ganadora.
Jorge Bermúdez: “Las medidas derivadas de la conducta delictiva de los menores pueden recaer sobre los padres”
Según ha explicado Jorge Bermúdez, portavoz de la Fiscalía de Gipuzkoa, que menores de 14 años lleven a cabo hechos que, de ser adultos, serían considerados delictivos, puede deberse a un ejercicio inadecuado de las funciones de tutela y educación por parte de sus padres. Por ello, ha señalado que en estos casos se pueden aplicar medidas de carácter civil o administrativo dirigidas a las familias.
Denuncian que existe “especulación energética” tras la subestación de Oteiza
La plataforma ciudadana Tierra Estella No se Vende asegura que la infraestructura “no responde a las necesidades” energéticas de la comarca y piden una justificación para el salto de 66 kV a 220 kV.
El Plan de Vialidad Invernal de Navarra cuenta con 220 vehículos de intervención y 384 personas
Bajo el lema 'Que el invierno no te sorprenda en la carretera' se ha lanzado una campaña que pide a la ciudadanía que revise sus vehículos antes de la llegada del invierno, prestando atención a los neumáticos, los frenos, la dirección y el alumbrado, entre otros.
Reclaman el reconocimiento del euskera y más recursos ante el Museo Vasco de Baiona
El primer libro impreso en euskera "Linguae Vasconum primitiae" de Bernat Etxepare, que se expone en el Museo de Baiona, será llevado a París en dos meses. Euskalgintzaren Kontseilua y la Confederación Vasca han dicho que "su sitio es este" y han reclamado reconocimiento y recursos para el euskera. Asimismo, han hecho un llamamiento a participar en el acto a favor del euskera que tendrá lugar el 27 de diciembre en Bilbao.
El marido de Amaya Zabarte cree que Zupiria "no va a destapar nada" sobre el caso
Por otro lado, ha anunciado que otra mujer prevé presentar una tercera denuncia contra la Ertzaintza por presuntamente haber resultado herida por las cargas que llevó a cabo la policía autónoma vasca. Se sumaría a las de la propia Zabarte y a la de María Martín.
Los perros de terapia aportan "seguridad y confianza" a los menores que han sufrido abusos sexuales
Hace 10 años que comenzaron a probar la terapia con perros con menores víctimas de abusos sexuales en Bizkaia y los resultados que obtienen son cada vez mejores. De hecho, por primera vez en Euskadi, un juez ha permitido que una víctima menor de edad pueda declarar acompañado de uno de estos perros.
Un hombre ha sido detenido en Angelu por un intento de homicidio a su expareja
El detenido atropelló el domingo con su vehículo a la mujer y al hermano de esta. Las víctimas fueron trasladadas al hospital de Baiona.