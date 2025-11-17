El juicio contra 21 personas que realizaron concentraciones antiabortistas hace tres años frente a la clínica Askabide de Vitoria-Gasteiz (que realiza interrupciones voluntarias de embarazos) ha dado comienzo con la declaración de los testigos. En su declaración, el gerente del centro, Igor Elberdin, ha asegurado que la "coacción" de los antiabortistas que se manifestaban frente al centro se derivaba de "la presencia constante, de la presión".

Elberdin ha explicado que dos veces al año durante 40 días los antiabortistas se concentraban a diario para rezar, con rosarios, con camisetas y con carteles y que lo hacían de manera organizada, "en turnos" para tratar de permanecer ahí "todo lo que puedan". "Era algo continuo, todo el día. Te enseñan carteles, te señalan, te miran, rezan en alto, nos han llegado a sacar fotos...", ha relatado Elberdin, que ha añadido: "Utilizan los rezos para decir barbaridades".



Askabide, que se ha personado en la causa como acusación particular, pide un indemnización de 2000 euros. Los acusados se enfrentan a una petición de cinco meses de cárcel por un delito de coacciones que podrían sustituirse por 100 días de trabajos para la comunidad.

Tras las denuncias presentadas por Elberdin se concedieron varias órdenes de alejamiento y ahora estas concentraciones tienen lugar en una plaza cercana y desde entonces las trabajadoras y pacientes están "mucho más tranquilas"

En esta primera jornada del juicio están declarando las 27 personas citadas como testigos, entre ellas una trabajadora y una paciente que se sintieron "intimidadas" y "señaladas" por la presencia de los manifestantes. También han declarado varios agentes de la Policía Local de Vitoria y de la Ertzaintza que acudieron a la clínica en varias ocasiones cuando esta llamó para denunciar la presencia de los manifestantes.

Los agentes han coincidido en destacar el carácter pacífico de las concentraciones, que los participantes estaban rezando y que los carteles que portaban "no eran insultos ofensivos directos".



La defensa pide la libre absolución por entender que no se molestó a las trabajadoras y pacientes porque los acusados se limitaron a rezar y exhibir pancartas en uso de su libertad de expresión. Uno de los seis abogados de los antiabortistas ha argumentado que si la clínica tiene un anuncio que dice “aborto libre”, sus clientes pueden ponerse delante con un cartel diciendo “no al aborto”.