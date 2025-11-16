Este lunes comienza el juicio contra 21 antiabortistas que se concentraron frente a la clínica Askabide en Vitoria-Gasteiz
El juicio contra 21 personas que realizaron concentraciones antiabortistas hace tres años frente a la clínica Askabide de Vitoria-Gasteiz que realiza interrupciones voluntarias de embarazos comenzará este lunes con la declaración de los testigos.
El juzgado de lo penal número 1, que lleva el caso, tiene previstas tres sesiones de la vista oral, el lunes 17, martes 18 y jueves 20. Es en el segundo día cuando están previstas las declaraciones de los acusados.
Las concentraciones provida que se juzgan se produjeron ocho días, entre el 28 de septiembre y el 4 de noviembre del 2022, frente a la clínica Askabide, en la céntrica calle Rioja.
La dirección del centro denunció los casos ante la Ertzaintza, que identificó a 21 personas, las que van a ser juzgadas.
La Fiscalía considera que se produjo un delito de coacciones por el que pide cinco meses de prisión para los 21 acusados, por obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la actividad de los trabajadores de la clínica.
No obstante, la Fiscalía propone como pena alternativa la realización de trabajos en beneficio de la comunidad durante 100 días y la prohibición de acercarse a la clínica durante tres años.
La defensa solicita la libre absolución, por entender que las concentraciones no afectaron a las usuarias y trabajadores de la clínica, sino que se limitaron a rezar y exhibir pancartas, en uso de su libertad de expresión.
También se ha personado una acusación particular, que ha detallado que los acusados pertenecen a una organización internacional, "40 días por la vida".
Según la página web de esta organización, se dedica a realizar campañas "dirigidas a acabar con el aborto a nivel local mediante la oración, el ayuno, la sensibilización de la comunidad y una vigilia pacífica, diaria y constante frente a los abortorios".
PNV, EH Bildu, PSE y Sumar condenan el acoso
PNV, EH Bildu, PSE y Sumar han condenado "cualquier manifestación o acto de acoso por parte de grupos ultracatólicos, antiabortistas o similares" y han mostrado su apoyo a la clínica Askabide ante el juicio que empieza el lunes contra los participantes en las concentraciones provida celebradas ante su sede.
Te puede interesar
56 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico en Hego Euskal Herria, desde que comenzó el año
La asociación STOP Violencia Vial ha reclamado medidas urgentes, más controles, sanciones más duras y mayor celeridad institucional para frenar unas cifras que consideran inasumibles.
Familiares recuerdan en Bilbao a las víctimas mortales de tráfico
Hoy se celebra el Día mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Familiares de las víctimas en la carretera se han reunido en Bilbao para recordarlos. Un día en el que una vez más se ha pedido que la educación vial sea una asignatura obligatoria; porque reducir el número de víctimas, insisten, es cosa de todos y cada uno de nosotros.
Donostia se tiñe de rosa con la XI edición de la marcha solidaria Katxalin
Donostia ha celebrado la XI marcha rosa de Katxalin, un recorrido solidario de 4,5 kilómetros desde Alderdi Eder para recaudar fondos y visibilizar el cáncer de mama. La asociación destaca la importancia de seguir investigando ante el aumento de casos en mujeres jóvenes.
Finalizada la instrucción del asesinato de Maialen Mazón, Fiscalía y acusaciones piden 45 años de prisión para el acusado
Terminada la instrucción de un caso que en 2023 conmocionó a la sociedad vitoriana, en breve se elegirá el jurado, y después se fijará la fecha del juicio para el primer semestre del próximo año. Maialen, embarazada de gémelos, fue asesinada de 13 puñaladas delante de su hija de 2 años presuntamente por su expareja, que tenía una orden de alejamiento de ella pero que quebraba con asiduidad.
En Palestina han seguido con expectación y emoción el partido contra Euskal Selekzioa
EITB ha podido ver cómo vivieron el encuentro en dos bares del municipio de Ramallah, al noreste de Jerusalén. Los palestinos se han mostrado muy agradecidos con Euskal Herria por el apoyo recibido.
La Fiscalía de Menores investiga a varios menores de Plentzia por acosar durante años a una profesora
Los hechos más recientes se remontan al pasado 31 de octubre, cuando unos 50 jóvenes se concentraron frente a su vivienda lanzando huevos, limones e improperios. Ante esta situación, el centro ha enviado un comunicado en el que señala que es el octavo año consecutivo que la docente sufre acciones de violencia. Por el momento han suspendido todas las excursiones y actividades extraescolares.
Gran éxito de audiencia en la retransmisión del partido entre Euskal Selekzioa y Palestina en ETB1
El histórico partido acumuló 322.000 telespectadores en Euskadi y Navarra, alcanzando el 21,1 % de share.
Euskal Selekzioa y Palestina, unidas tras el final del emotivo encuentro que transciende el fútbol
Ambas selecciones han protagonizado un encuentro repleto de emoción y simbolismo, que desborda lo estrictamente deportivo. Más allá del marcador, el partido ha sido un gesto de apoyo, reconocimiento y solidaridad.
Dos pueblos, una reivindicación
El pueblo vasco y el palestino han entrelazado sus voces este sábado en Bilbao para reclamar el fin del genocidio y el derecho a ser reconocidos como pueblo, en un encuentro que ha sido mucho más que un evento deportivo.