Este lunes comienza el juicio contra 21 antiabortistas que se concentraron frente a la clínica Askabide en Vitoria-Gasteiz

La Fiscalía considera que se produjo un delito de coacciones por el que pide cinco meses de prisión para los 21 acusados, por obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la actividad de los trabajadores de la clínica.



No obstante, la Fiscalía propone como pena alternativa la realización de trabajos en beneficio de la comunidad durante 100 días y la prohibición de acercarse a la clínica durante tres años.

La defensa solicita la libre absolución, por entender que las concentraciones no afectaron a las usuarias y trabajadores de la clínica, sino que se limitaron a rezar y exhibir pancartas, en uso de su libertad de expresión.



También se ha personado una acusación particular, que ha detallado que los acusados pertenecen a una organización internacional, "40 días por la vida".



Según la página web de esta organización, se dedica a realizar campañas "dirigidas a acabar con el aborto a nivel local mediante la oración, el ayuno, la sensibilización de la comunidad y una vigilia pacífica, diaria y constante frente a los abortorios".

PNV, EH Bildu, PSE y Sumar condenan el acoso

PNV, EH Bildu, PSE y Sumar han condenado "cualquier manifestación o acto de acoso por parte de grupos ultracatólicos, antiabortistas o similares" y han mostrado su apoyo a la clínica Askabide ante el juicio que empieza el lunes contra los participantes en las concentraciones provida celebradas ante su sede.