Este lunes comienza el juicio contra 21 antiabortistas que se concentraron frente a la clínica Askabide en Vitoria-Gasteiz

El juzgado de lo penal número 1, que lleva el caso, tiene previstas tres sesiones de la vista oral, el lunes 17, martes 18 y jueves 20. El primer día declararán los acusados.
Concentración frente a Askabide
Euskaraz irakurri: Astelehen honetan hasiko da Gasteizen Askabide klinikaren aurrean elkarretaratzea egin zuten abortuaren aurkako 21 lagunen aurkako epaiketa
El juicio contra 21 personas que realizaron concentraciones antiabortistas hace tres años frente a la clínica Askabide de Vitoria-Gasteiz que realiza interrupciones voluntarias de embarazos comenzará este lunes con la declaración de los testigos.

El juzgado de lo penal número 1, que lleva el caso, tiene previstas tres sesiones de la vista oral, el lunes 17, martes 18 y jueves 20. Es en el segundo día cuando están previstas las declaraciones de los acusados.

Las concentraciones provida que se juzgan se produjeron ocho días, entre el 28 de septiembre y el 4 de noviembre del 2022, frente a la clínica Askabide, en la céntrica calle Rioja.

La dirección del centro denunció los casos ante la Ertzaintza, que identificó a 21 personas, las que van a ser juzgadas.

La Fiscalía considera que se produjo un delito de coacciones por el que pide cinco meses de prisión para los 21 acusados, por obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la actividad de los trabajadores de la clínica.

No obstante, la Fiscalía propone como pena alternativa la realización de trabajos en beneficio de la comunidad durante 100 días y la prohibición de acercarse a la clínica durante tres años.

La defensa solicita la libre absolución, por entender que las concentraciones no afectaron a las usuarias y trabajadores de la clínica, sino que se limitaron a rezar y exhibir pancartas, en uso de su libertad de expresión.

También se ha personado una acusación particular, que ha detallado que los acusados pertenecen a una organización internacional, "40 días por la vida".

Según la página web de esta organización, se dedica a realizar campañas "dirigidas a acabar con el aborto a nivel local mediante la oración, el ayuno, la sensibilización de la comunidad y una vigilia pacífica, diaria y constante frente a los abortorios". 

PNV, EH Bildu, PSE y Sumar condenan el acoso 

PNV, EH Bildu, PSE y Sumar han condenado "cualquier manifestación o acto de acoso por parte de grupos ultracatólicos, antiabortistas o similares" y han mostrado su apoyo a la clínica Askabide ante el juicio que empieza el lunes contra los participantes en las concentraciones provida celebradas ante su sede.

PNV, EH Bildu, PSE and Sintre have condemned anti-abortion harassment and supported the Askabide clinic
Aborto Sociedad Juicios

En Directo
En Directo
