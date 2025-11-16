ABORTUA

Astelehen honetan hasiko da Gasteizko Askabide klinikaren aurrean protesta egin zuten 21 lagunen aurkako epaiketa

Zigor arloko 1 zenbakiko epaitegiak ahozko hiru saio ditu aurreikusita  aste honetarako. Hain zuzen ere, astelehenean, asteartean eta ostegunean egingo dituzte saio horiek, eta lehenengo egunean lekukoek hatuko dute hitza.

20230301143128_askabide-klinika_
Askabideren aurrean kontzentrazioa
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Duela hiru urte Gasteizko Askabide klinikaren aurrean abortuaren aurkako protestak egin zituzten 21 lagunen aurkako epaiketa astelehen honetan hasiko da, lekukoen deklarazioarekin.

Zigor-arloko 1 zenbakiko epaitegiak ahozko hiru saio ditu aurreikusita aste honetarako. Astelehenean, asteartean eta ostegunean egingo dituzte saio horiek, eta bigarren egunean hartuko dute hitza akusauek.

Epaitzen ari diren elkarretaratzeak zortzi egunetan egin ziren, 2022ko irailaren 28tik azaroaren 4ra bitartean, Askabide klinikaren aurrean, Gasteizen.

Zentroko zuzendaritzak Ertzaintzaren aurrean salatu zituen protestok, eta 21 pertsona identifikatu zituzten.

Fiskaltzaren ustez, derrigortze delitua gertatu zen. Horregatik, bost hilabeteko espetxe zigorra eskatu du 21 akusatuentzat, haurdunaldia borondatez eteteko eskubidea eta klinikako langileen jarduera oztopatzeagatik.

Hala ere, Fiskaltzak proposatu du zigor alternatibo gisa gizartearentzako lanak egitea 100 egunez, eta hiru urtez klinikara hurbiltzeko debekua ezartzea.

Defentsak,bestalde, absoluzioa galdegin du, uste baitu elkarretaratzeek ez zietela klinikako erabiltzaileei eta langileei eragin. Are gehiago, otoitz egitera eta pankartak erakustera mugatu zirela diote, adierazpen askatasunaz baliatuta.

Akusazio partikularraren esanetan, "40 egun bizitzaren alde" erakundeko kide dira epaituko dituzten 21 pertsonak.

Erakunde horren webguneak jasotzen duenez, "abortuarekin amaitzeko tokian tokiko kanpainak" egiten dituzte, "otoitz eginez, baraua eginez, komunitatea sentsibilizatuz eta abortuen aurrean egunero eta etengabe esnaldi baketsua hauspotuz". 

EAJk, EH Bilduk, PSEk eta Sumarrek jazarpena gaitzetsi dute 

EAJk, EH Bilduk, PSEk eta Sumarrek gaitzetsi egin dute "talde ultrakatolikoek, abortuaren aurkako taldeek edo antzekoek egindako edozein jazarpen adierazpen edo ekintza", eta babesa eman diote Askabide klinikari, astelehen honetan hasiko den epaiketaren aurrean.

Abortoa Gizartea Epaiketak

