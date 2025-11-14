PNV, EH Bildu, PSE y Sumar condenan el acoso antiabortista y apoyan a la clínica Askabide
PNV, EH Bildu, PSE y Sumar han condenado "cualquier manifestación o acto de acoso por parte de grupos ultracatólicos, antiabortistas o similares" y han mostrado su apoyo a la clínica Askabide de Vitoria ante el juicio que empieza el lunes contra los participantes en las concentraciones provida celebradas ante su sede.
El juzgado de lo penal número 1 de Vitoria tiene previsto celebrar tres sesiones de vista oral (de lunes a jueves) para juzgar a 21 personas que realizaron varias concentraciones antiabortistas hace tres años frente a esta clínica.
La Fiscalía les acusa de un delito de coacciones y pide cinco meses de prisión aunque propone como pena alternativa hacer trabajos en beneficio de la comunidad durante 100 días y la prohibición de acercarse a la clínica durante tres años.
La defensa solicita la libre absolución por entender que las concentraciones no afectaron a las usuarias y trabajadores de la clínica, sino que se limitaron a rezar y exhibir pancartas, en uso de su libertad de expresión.
Todos los grupos del Parlamento, salvo PP y Vox, han publicado un comunicado conjunto en el que condenan "firmemente" este tipo de concentraciones y han traslado su "apoyo y solidaridad" a las usuarias y a los profesionales de Askabide y "a todas las mujeres que deciden ejercer sus derechos sexuales y reproductivos" y a quienes "hacen posible este trabajo".
PNV, EH Bildu, PSE y Sumar han denunciado que la "presión ejercida por estos grupos" se produce "desde hace varios años" y que las concentraciones ante clínicas tienen "el fin de acosar" porque son "conscientes" de que estas mujeres "pueden encontrarse en una situación de gran vulnerabilidad, tanto por la decisión que afrontan como por la propia dureza del procedimiento".
De hecho, explican que según el último informe de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, el 89 % el porcentaje de las mujeres que en 2018 acudió a uno de estos centros sufrió algún tipo de acoso.
Por ello, consideran que a partir del lunes no se juzga "únicamente el acoso ejercido frente a una clínica", sino que "se evalúan los mecanismos establecidos para garantizar el derecho de las mujeres a decidir interrumpir su embarazo", señalan estos cuatro partidos.
