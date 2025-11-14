EAJk, EH Bilduk, PSE-EEk eta Sumarrek abortuaren aurkako jazarpena gaitzetsi, eta Askabide klinika babestu dute
Legebiltzarreko talde guztiek, PPk eta Voxek izan ezik, komunikatu bateratu bat argitaratu dute gisa horretako elkarretaratzeak "irmoki" gaitzesteko, eta "babesa eta elkartasuna" helarazi diete Askabideko erabiltzaileei eta profesionalei, "sexu eta ugalketa eskubideak baliatzea erabakitzen duten emakume guztiei" eta "lan hori posible egiten dutenei".
EAJk, EH Bilduk, PSE-EEk eta Sumarrek gaitzetsi egin dute "talde ultrakatolikoek, abortuaren aurkako taldeek eta antzekoek egindako jazarpen adierazpen eta ekintzak", eta babesa eman diote Gasteizko Askabide klinikari, astelehenean hasiko den epaiketaren aurrean.
Gasteizko Zigor Arloko 1 zenbakiko Epaitegiak ahozko hiru saio egiteko asmoa du, astelehenetik ostegunera, duela hiru urte klinika horren aurrean abortuaren aurkako hainbat protesta egin zituzten 21 pertsona epaitzeko.
Fiskaltzak derrigortze delitua egotzi die, eta bost hilabeteko espetxe-zigorra eskatu du horientzat, baina zigor alternatibo gisa proposatu die gizartearentzako lanak egitea 100 egunez, eta klinikara hiru urtez hurbildu ezin izatea.
Defentsak absoluzioa eskatu du, uste baitu elkarretaratzeek ez zietela klinikako erabiltzaileei eta langileei eragin, "otoitz egin eta pankartak erakutsi besterik ez zutelako egin", adierazpen askatasuna erabiliz.
EAJk, EH Bilduk, PSE-EEk eta Sumarrek "talde horiek duela urte batzuetatik egiten ari diren presioa" salatu dute, eta protestek "jazartzeko helburua" dutela nabarmendu d ute, "jakitun" direlako emakume horiek "kalteberatasun handiko egoeran egon daitezkeela, bai hartutako erabakiagatik, bai prozesuaren zamagatik".
Haurdunaldia Eteteko Klinika Egiaztatuen Elkartearen azken txostenaren arabera, 2018an zentro horietako batera joan ziren emakumeen % 89k jazarpenen bat jasan zuten.
Hori dela eta, horien ustez, astelehenetik aurrera "ez da soilik klinika baten aurrean egindako jazarpena epaituko, emakumeek haurdunaldia etetea erabakitzeko duten eskubidea bermatzeko ezarritako mekanismoak ere epaituko baitira".
