Askabide klinikako gerenteak salatu du presioa etengabea zela: "Errezoak erabiltzen dituzte, astakeriak esateko"

Fiskaltzaren arabera, abortatzera joandako andreak eta klinikako langileak jazartzen zituzten, protesten bidez. Akusatuek, berriz, defendatu dute adierazpen askatasunaren barruan kokatzen direla euren ekintzak. 

Zigor Arloko Gasteizko Epaitegia. Argazkia: Europa Press
Duela hiru urte Gasteizko Askabide klinikaren aurrean abortuaren aurkako protestak egin zituzten 21 lagunen aurkako epaiketa hasi da, gaur, lekukoen deklarazioarekin. Zigor-arloko 1 zenbakiko epaitegiak ahozko hiru saio ditu aurreikusita aste honetarako. Astelehenean, asteartean eta ostegunean egingo dituzte saio horiek, eta bigarren egunean hartuko dute hitza akusatuek.

Igor Elberdin Askabideko gerentea da deklaratu duenetako bat. Bere hitzetan,  abortuaren aurkako manifestariek presentzia eta presioa "etengabeak" ziren klinikaren atarian, eta horrekin, jazarri egiten zuten.

Azaldu duenez, urtean bi aldiz, 40 egunez jarraian elkarretaratzeak egiten zituzten zentroaren atarian, errezatzeko, abortuaren aurkako kartelekin eta kamisetekin. Txandaka eta modu antolatuan biltzen zirela zehaztu du, ahalik eta denbora gehien egoteko. "Etengabea zen, egun osoan: kartelak, begiradak, otoitzak... argazkiak ere ateratzen zituzten",  gaineratu du. "Errezoak erabiltzen dituzte, astakeriak esateko".

Halaber, klinikako langileek deklaratu dutenez, "hiltzaile" deitzen zieten manifestariek, eta klinikara sartzear zeudenen emakumeei ere, "kontuz, zure haurra hiltzera zoaz” bezalakoak esaten zizkieten. Ondorioz, zenbait zita bertan behera geratu zirela azpimarratu dute. Klinikako paziente batek ere esan du "beldurra" sentitu zuela. 

Bestalde, Gasteizko Udaltzaingoko eta Ertzaintzako hainbat agentek ere deklaratu dute, lekuko gisa. Horien esanetan, protestak "baketsuak" ziren, eta erabiltzen ziren karteletan ez zegoen "irain zuzenik". 

Defentsako sei abokatuetako batek, berriz, esan du klinikaren sarreran abortu librearen aldeko mezua baldin badaukate, “abortuari ez" dioten kartelak jartzea "adierazpen askatasunaren barruan" kokatzen dela. 

Bost hilabeteko espetxea

Fiskaltzaren ustez, derrigortze delitua gertatu zen. Horregatik, bost hilabeteko espetxe zigorra eskatu du 21 akusatuentzat, haurdunaldia borondatez eteteko eskubidea eta klinikako langileen jarduera oztopatzeagatik.

Hala ere, Fiskaltzak proposatu du zigor alternatibo gisa gizartearentzako lanak egitea 100 egunez, eta hiru urtez klinikara hurbiltzeko debekua ezartzea.

Defentsak, bestalde, absoluzioa galdegin du, uste baitu elkarretaratzeek ez zietela klinikako erabiltzaileei eta langileei eragin. Are gehiago, otoitz egitera eta pankartak erakustera mugatu zirela diote, adierazpen askatasunaz baliatuta.

"Epaiketara iristea garaipen bat da guretzat"

Naroa Iturri Askabide klinikako arduradunetako batek adierazi duenez, beraiek nahi dutena da beren kliniken inguruan segurtasun perimetro bat legez ezartzea, lasai lan egin ahal izan dezaten.

 

 

