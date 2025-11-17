Juicio
Naroa Iturri, Clínica Askabide: "Llegar a juicio es una victoria para nosotros"

Naroa Iturri, Askabide Klinika
Naroa Iturri. Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Naroa Iturri, Askabide Klinika: "Epaiketara iristea garaipen bat da guretzat"

Naroa Iturri, una de las responsables de la clínica Askabide, asegura que lo que ellos quieren es que se establezca legalmente un perímetro de seguridad alrededor de sus clínicas para que puedan trabajar tranquilamente.

Juicios Aborto Vitoria-Gasteiz Sociedad

